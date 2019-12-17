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有轉機！金石堂北新店、天母店決定不收了　找房東談續約

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金石堂年度風雲人物暨10大影響力好書頒獎典禮（圖／記者洪菱鞠攝）

▲金石堂舉辦年度風雲人物暨10大影響力好書頒獎典禮，總經理周家瑜致詞表示北新店、天母店2間門市不關了。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

金石堂書店目前全台有40多間門市，但在北新店、天母店相繼對外公告將結束營業後，讓許少人看到後驚嘆可惜，不過現在有轉機出現了，今（12/17）在金石堂年度風雲人物暨10大影響力好書頒獎典禮上，總經理周家瑜在致詞時宣布這2間店不關了，將繼續營業下去。

周家瑜說，北新店、天母店雖然決定不收了，但街邊店經營越來越困難，因此接下來將會針對現有店做體質調整，像是嘗試把庫存縮小一點，擴大活動體驗空間，加入專業的主題策展，不斷加強門市服務，由於實體門市著重在特色經營及社區結合，之後將思考如何找策略聯盟夥伴配合。

▲▼金石堂30天連收2家！30年天母老店：封存溫度及記憶　全台僅剩35間。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

▲金石堂30年天母老店，日前在臉書粉絲團公告因租約到期將熄燈。（圖／翻攝金石堂天母店臉書）

金石堂表示，原本因租約到期，北新店預計營業到12月25日，天母店則是將於2020年1月8日結束，但消息對外公告，再經由媒體報導後，帶來許多人潮讓單日業績爆漲，不過最主要是看到很多民眾以及愛書人的支持，所以決定和房東再爭取看看，至於續約多久，還要再做評估，門市目前不會馬上撤掉。

周家瑜表示，金石堂近年積極推動虛實整合全通路服務，目前網路書會員數已有380萬人，實體門市部分雖然關了一些店，實際上也開了很多不同店型，在全台超過40間的門市中，有200坪以上的中大型店面，也有快閃店及外展店，今年度就陸續開了7種不同類型書店，例如文心店、樹林店、嘉義店，就是與秀泰集團合作的3間新型態店型，年底也有與麗寶outlet合作的麗寶店即將開幕。

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