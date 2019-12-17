直言遠航飛安紀錄「不是模範生」　運安會主委：短期內復飛不太適宜

▲遠航FB粉專更換新頭貼表達想復飛願望。（圖／翻攝自遠航FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空12日突無預警宣布13日起停飛，對此，運安會主委楊宏智表示，遠航過去飛安紀錄跟其他航空公司相比「有待關注」，從運安會調查案件的件數跟嚴重程度來看，也坦言遠航不是模範生。至於遠航是否有望復飛？他則說，只要遠航有符合要求，沒有理由說不行，但一定要按照原有標準走，不過，以現在的狀況，短期內復飛「不是太適宜」。

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▲運安會主委楊宏智 。（圖／記者賴文萱攝）

運安會上午舉行年終記者會，楊宏智會前被問及近日遠航無預警停飛議題，做了相關回應。楊宏智表示，國際上注意飛安的話，第一件事情就是要看公司本身營運情況好不好、財務健不健全，過去遠航有種種新聞出來，雖然沒有發生太嚴重的事故，但運安會也有去遠航公司了解狀況。

「最重要的是老闆的心態，對飛安的重視程度」，楊宏智說，幾周前運安會有去遠航公司，當時董事長張綱維拍胸保證說，他很重視飛安，所以運安會也相信他，但針對這次狀況並不太清楚，後續就要看民航局怎麼做安全把關，運安會也會在後面持續關注。

▲遠航13日起停飛，影響出、入境旅客將近萬人，國際航線滯留旅客15日才全數疏運完畢。（圖／記者李毓康攝）

被問及遠航未來是否適合復飛？楊宏智則表示，復飛有復飛的條件，除了財務方面相信民航局會嚴格審查外，財務以外的整個運作也要一條條撈出來看，只要遠航符合，沒有理由說不行復飛，但審核條件一定要根據原有標準走。以通案來看，遠航短期內復飛「不是太適宜」，因為員工福利受影響，心情也會受影響，不過，他說，這段時間雖然有混亂狀況，要看看董事長管理階層的決心到哪裡，有能力的管理階層還是能把員工帶回正常狀況。

▲楊宏智說，遠航過去飛安紀錄不是模範生。（圖／記者賴文萱攝）

至於遠航過去的飛安紀錄如何？楊宏智坦言，跟其他航空公司比起來「有待關注」，從運安會調查案件的件數跟嚴重程度來看，確實不是模範生，因此運安會除了必要的事故調查外，也都有針對遠航管理階層做關注。他也提醒，遠航航安處的主管換得太頻繁，處於不穩定的狀況，應該要去關注這件事。

▲華信、立榮17日加班機資訊。（圖／民航局提供）

針對遠航無預警停航情形，民航局12日已發函通知遠航，擬將依違反民航法第112條第4項規定，裁處300萬元罰鍰，並廢止民用航空運輸業許可且廢止獲配之所有航權。遠航則於13日晚間將陳述意見送至民航局，但因陳述意見期限可至18日，期限前遠航仍可補充意見，民航局也暫無規劃召開審查會。

遠航是否也復飛，後續將由民航局檢查飛安、財務狀況是否具有安全營運的適航能力，續依民航法妥慎處置，並持續進行疏運因應計畫。不過，交通部長林佳龍也重砲轟抨擊遠航不能一廂情願，一下子停飛，一下又說是烏龍，他直言，現在遠航停飛中的事實「短期內不會改變」。

另外，為彌補遠航無預警停航之國內線運能缺口，經民航局協調，17日華信航空與立榮航空將加開6架次加班機，另有4架次放大機型。

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