遠航員工親揭「停飛5天」在幹嘛　曝最大壓力：社會好像一直要我們倒

▲遠航員工出面訴說心聲，強調即便停飛，員工都還在為復飛做最好的準備。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

遠東航空12日突無預警宣布13日起停飛，民航局現依違反民航法裁罰遠航300萬元，也廢止其民用航空運輸業許可，目前正限期給遠航陳述意見。17日下午有幾位遠航資深員工出面說心聲，強調即便現在處於停飛階段，員工仍堅守崗位持續做該做的事，隨時為復飛做最好的準備，更直言最大的壓力是社會好像一面倒希望遠航就此結束，不過員工都很珍惜這份工作，真的希望公司能在繼續經營下去。

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▲教師機師陳思漢說，對於復飛非常有信心，並指現在遠航的薪資、勞健保都是正常狀況。（圖／記者賴文萱攝）

遠航航務處教師機師陳思漢說，他從民國84年進到遠東，現在24年年資，雖然目前遠航處在停飛狀況，但航務處對於復飛的狀況非常有信心。他也強調，現在所有的薪資及勞保、健保給付都是正常狀況，我們只是基層勞工，需要這份工作，如果沒有工作，馬上過年就要到了，一千多個家庭的生計會陷入困境。

遠航機務處修管中心主任莊志鴻則說，張老闆對於員工「從來沒有拖欠過任何一分錢」，這是非常感恩的，他從十年前跟著張老闆一起奮鬥到現在，遠東從零到現在，規模雖然不算大，但也養活一千多個家庭。雖然目前停航，無法繼續飛行，但其實飛機不飛，很多工作都還是按照維護計畫持續進行。

▲莊志鴻表示，他無條件相信公司，目前最大壓力來自社會好像一面倒，希望遠航就此結束。（圖／記者賴文萱攝）

莊志鴻表示，即使飛機停在機坪，機務處的同仁每天還是按照該做的事情、排定的維護工作，非常仔細努力的進行，這是對社會的安全承諾，如果遠航將來飛上藍天，我們可以保證飛機一樣的是採安全的最高標準。

對於公司處於不穩定狀態，為何還願意堅守崗位？莊志鴻說，公司十年來的對待員工的方式，會讓人無條件相信公司，且第一次停飛公告發出來，公司並沒有在員工管道上，例如e-mail、公佈欄上發出，就是純粹是網路上的一張照片流傳，當然有人選擇相信，也有人不相信。

被問及今天站出來說話，有沒有來自公司的壓力？莊志鴻表示，最大的壓力其實是社會一面倒的好像希望遠航就此結束，好像在對抗社會輿論，但我們仍希望這份工作能夠持續，也希望公司能夠真的繼續經營下去。

▲詹琇芳說，組員現在都仍在做機上標準程序的加強訓練，隨時可以回到飛機上服務乘客。（圖／記者賴文萱攝）

遠航空服處經理詹琇芳也訴說，她在遠航已經21年了，也歷經過上一次的歇業風暴，到目前為止，沒接收到公司對薪資有什麼異動，大家都還是維持正常作業，現在組員雖然沒飛上天，但同仁還是在做機上標準程序的加強訓練，隨時做好可以回到飛機上服務乘客的準備。

詹琇芳表示，這10年當中，不管張老闆錢從哪來，沒有欠過員工一天薪水，常常也會到棚廠裡面關心飛機維修狀況在飛機上看到流程有什麼建議也會講，這就是為什麼經歷這麼大的風暴，大家每天還是來上班，還是願意跟隨著他，因為其實我們知道他是很有行動力、有毅力的人，希望遠航可以趕快挺過這個風暴，也盼乘客能對遠航多多體諒跟支持。

▲盧德中說，遠航是一個大家庭，人情味很重，所以員工才不願意放棄這份工作。（圖／記者賴文萱攝）

最後，遠航機務處訓練科副主任盧德中也說，在這段飛機沒飛的期間，不管機務、航務、空服，大家都在做復飛的最好準備，他在遠航前前後後待了15年，以他待過滿多航空公司的感觸，遠航就是一個大家庭，人情味很重，所以大家都很珍惜，才不願意放棄這份工作。

▲遠航目前仍處停飛狀態，民航局待18日遠航陳述意見階段結束後，後續將召開審查會處置。（圖／記者李毓康攝）

針對遠航無預警停航情形，民航局12日已發函通知遠航，擬將依違反民航法第112條第4項規定，裁處300萬元罰鍰，並廢止民用航空運輸業許可且廢止獲配之所有航權。遠航則於13日晚間將陳述意見送至民航局，但因陳述意見期限可至18日，期限前遠航仍可補充意見，民航局也暫無規劃召開審查會。

遠航是否復飛，後續將由民航局檢查飛安、財務狀況是否具有安全營運的適航能力，續依民航法妥慎處置，並持續進行疏運因應計畫。不過，交通部長林佳龍也重砲轟抨擊遠航不能一廂情願，一下子停飛，一下又說是烏龍，他直言，現在遠航停飛中的事實「短期內不會改變」。

▲華信、立榮17日加班機資訊。（圖／民航局提供）

另外，為彌補遠航無預警停航之國內線運能缺口，經民航局協調，17日華信航空與立榮航空將加開6架次加班機，另有4架次放大機型。

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