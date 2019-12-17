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遠航回應「張綱維挪用22億貸款」：獨資怎麼掏空自己？一切合法

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▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航張綱維董事長被爆挪用資金，遠航上午發新聞稿強調一切依法進行  。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

遠航停飛至今仍未解套，又被爆出董事長張綱維挪用資金，導致遠航有財務風險，對此，遠東航空上午發出新聞稿，強調，「遠東航空重整完全按照法院重整計畫書執行，張綱維個人除資本額外，又墊付近九億元，每月主管機關皆派員金融檢查，一切依法進行」。

▲▼遠航張綱維董事長於總公司召開記者會,回應遠航停飛一事 。（圖／記者李毓康攝）

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▲遠航強調，公司為張綱維董事長一人獨資，怎麼掏空？掏空自己嗎？（圖／記者李毓康攝）

遠航的新聞稿一開頭就寫到，「遠東航空為張綱維一人獨資企業，怎麼掏空？掏空自己嗎？」強烈的字眼否認鏡週刊爆料董事長張綱維獨資，沒有所謂的掏空遠航，更不可能掏空自己。

這個月12日遠航宣布13日停飛，13日董事長張綱維出面開記者會，否認遠航停業消息，也籌到10億資金要讓遠航復飛，交通部長林佳龍表示復飛是遠航一廂情願的想法，13日當晚7點，遠航董事長張綱維被北檢約談到案說明後，要求限制出境。

▲▼遠航ATR72-600機隊,遠航停飛。（圖／記者李毓康攝）

▲遠航ATR72-600機隊在遠航停飛至今，停在松機機坪。（圖／記者李毓康攝）

根據《鏡週刊》報導，張綱維被爆是把遠航向合庫貸款的22億挪用到樺壹公司，民航局查出來後才開罰，另外，民航局也發現遠航挪用這22億元會有財務風險，當初就有發文給合庫要他們注意，不料金管會行文給合庫，強調不必理會民航局，結果這3年下來一直補不回資金，民航局也認為遠航有財務風險，裁罰多次。

目前，民航局已依違反民航法裁罰遠航300萬元，並廢止其民用航空運輸業許可，遠航也在16日遞交陳述意見書，能不能復飛，就等民航局判定。

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