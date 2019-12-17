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張綱維扯遠航停飛「烏龍」　賴香伶批：遺書是兒戲、很不適任

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▲▼台北市勞動局長賴香伶出席北市外送平台業者管理自治條例預告記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市勞動局長賴香伶。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，但在記者會途中，遠航突然傳來董事長張綱維的「遺書」，內容寫著因受詐騙集團欺騙，只求一死謝罪；不料張綱維13日出面卻改口稱「烏龍一場」。民眾黨不分區第一名、北市勞動局長賴香伶17日接受專訪指出，連喊「傻眼」，認為張綱維在兒戲，很不適任。

針對勞動部公布，遠航無大量解僱情事，也無積欠工資、勞健保。賴香伶表示，目前在停飛狀態，申請復飛民航局沒有答應，停飛狀態屬於停業狀態，最重要是一千名勞工，停飛要60天前預告，明顯在行政上違法。她說，積欠工資事實確實是要看發薪日，下個月就可以確認有沒有積欠。

對於張綱維的說法，賴香伶，大家都傻眼，第二天居然可以用他心情郁悶，一天沒進辦公室大家就惶恐，那他當時經營遠航幹什麼？他不知道這是特許行業嗎？不知道有旅行社、消費者、員工嗎？很不負責任。

賴香伶說，第二個最傻眼就是他說因為一封遺書，所以10億資金會到，那他的一封遺書更是讓國人覺得你不適合經營這個行業，「因為你兒戲」，把自己經營者的狀況作為資金往來的策略，那員工還要託付給你嗎？痛批「很不適任」。

賴香伶指出，勞動局到七個點去做檢查，是張綱維掛名掛名旗下企業，怕有資金互動造成的問題，查那些小公司，看遠航母公司本身體質不健全，因為借貸超過原來資產。

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