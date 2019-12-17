張綱維扯遠航停飛「烏龍」　賴香伶批：遺書是兒戲、很不適任

▲台北市勞動局長賴香伶。（資料照／記者李毓康攝）



記者楊亞璇／台北報導

遠東航空12日爆發停業危機，但在記者會途中，遠航突然傳來董事長張綱維的「遺書」，內容寫著因受詐騙集團欺騙，只求一死謝罪；不料張綱維13日出面卻改口稱「烏龍一場」。民眾黨不分區第一名、北市勞動局長賴香伶17日接受專訪指出，連喊「傻眼」，認為張綱維在兒戲，很不適任。

針對勞動部公布，遠航無大量解僱情事，也無積欠工資、勞健保。賴香伶表示，目前在停飛狀態，申請復飛民航局沒有答應，停飛狀態屬於停業狀態，最重要是一千名勞工，停飛要60天前預告，明顯在行政上違法。她說，積欠工資事實確實是要看發薪日，下個月就可以確認有沒有積欠。

對於張綱維的說法，賴香伶，大家都傻眼，第二天居然可以用他心情郁悶，一天沒進辦公室大家就惶恐，那他當時經營遠航幹什麼？他不知道這是特許行業嗎？不知道有旅行社、消費者、員工嗎？很不負責任。

賴香伶說，第二個最傻眼就是他說因為一封遺書，所以10億資金會到，那他的一封遺書更是讓國人覺得你不適合經營這個行業，「因為你兒戲」，把自己經營者的狀況作為資金往來的策略，那員工還要託付給你嗎？痛批「很不適任」。

賴香伶指出，勞動局到七個點去做檢查，是張綱維掛名掛名旗下企業，怕有資金互動造成的問題，查那些小公司，看遠航母公司本身體質不健全，因為借貸超過原來資產。

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