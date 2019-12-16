強忍蟻群爬上身叮咬！偏鄉3男孩出「烘碗機」妙招殺琉璃蟻科展奪冠

▲北梅國中學生蕭仲凱、周雋宸與蕭仁豪科展防治疣胸琉璃蟻奪冠。（圖／防檢局提供）



記者許展溢／台北報導

南投縣疣胸琉璃蟻肆虐，國姓鄉北梅國中學生蕭仲凱、周雋宸與蕭仁豪以「探討蟲生真菌對疣胸琉璃蟻的致死情形」，拿下今年全國中小學科展第1名，明年還要參加國際科展為國爭光。學生們透露，研究過程很辛苦，但實驗精神就是要一直下去，初衷是想找出驅趕螞蟻的方法，降低琉璃蟻對生活上的困擾。

表揚活動上學生們特地準備簡報向在場的大家說明研究狀況，蕭仲凱說，過程經過很多次失敗，但還是會想繼續，因為實驗就是要有一直做下去。周雋宸笑著分享，在野外抓螞蟻會被螞蟻咬，有時手套太薄螞蟻還會跑進去，常常影響實驗進度。

請繼續往下閱讀...

蕭仁豪同樣認為研究過程很辛苦，要一直盯著1、2個小時不能停，還要重複看，被問是否有近視度數有加深，他笑說沒有，但提到在學校走廊上很常看到螞蟻，有時上課還會跑到身上，被咬到會痛，強調雖然有時會遇到困難，大家一起還是想要有實驗精神，因此就必須克服。

▲陳吉仲說，3位學生就地取材利用烘碗機等器材，做出讓人驚豔的科學成就。（圖／防檢局提供）



防檢局表示，3位男孩的研究初衷其實只是想找出驅趕螞蟻的方法，降低疣胸琉璃蟻對生活上的困擾，在老師的指導下，他們觀察疣胸琉璃蟻的生態習性，透過培養蟲生真菌及收集孢子，再用不同方式讓真菌感染琉璃蟻，證實蟲生真菌對琉璃蟻有致死效果，也因要蒐集超多疣胸琉璃蟻活體，進行取菌，得忍受蟻群瞬間驚嚇，亂竄到身體上。

農委會主委陳吉仲今（16日）特別到南投表揚他們，說起北梅國中雖位於偏鄉資源缺乏，3位同學就地取材利用烘碗機等器材，做出讓人驚豔的科學成就，尤其從生活環境出發，將解決日常生活不便，作為發明的動力很難得，且依照同學的研究，蟲生真菌液防治疣胸琉璃蟻有其效果，讓防治疣胸琉璃蟻多了一項方法。

陳吉仲最後指出，台灣近年疣胸琉璃蟻族群數量增多地區，包括南投縣的國姓、集集、中寮、埔里、竹山和鹿谷地區，及嘉義縣的番路，最北甚至拓展到苗栗縣的西湖。防檢局提供民眾防治以下4撇步：

一、自製液態餌劑誘殺（3%硼酸混合10-20%蔗糖水）。

二、設置樹型餌站，將餌劑倒餌站綁在蟻群出沒的樹幹上。

三、家中設置地上餌站，或用淺碟裝置餌料。

四、以肥皂水或環保署核准的防治螞蟻觸殺型藥劑直接噴灑撲殺。