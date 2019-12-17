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朋友一句話...讓肯德基爺爺突「長出手腳」　他直呼「我被詛咒了！」

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▲ 因為朋友的一句話，原po現在看到肯德基爺爺的領結，都會自動看成四肢。（圖／翻攝自Celeron_ymd推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

一講到肯德基爺爺，不少人都會馬上想到一頭白髮，戴著眼鏡，留著山羊鬍，還有和藹笑容的形象。不過這個源自於創辦人桑德斯上校（Harland David Sanders）肖像的經典商標，卻讓一名日本網友覺得有點毛毛的，自從他無意間聽到朋友說的一句話後，每次只要看到肯德基爺爺，目光就會忍不住飄向某處，讓他直呼「我一定是被詛咒了！」

日本網友山田（せれろんやまだ）在推特上發文提到，他與高中朋友一起買了盒肯德基，2人無聊觀察盒子上印著的肯德基爺爺商標時，發現爺爺的頭部下方只有一個領結，沒有畫出衣服輪廓，讓他的朋友忍不住脫口而出，「這樣看他的領結就好像四肢哦！」

▲ 實體化的肯德基爺爺火柴人。（圖／翻攝自miyou_satou推特）

正因為那句話，從那之後，山田每次看到肯德基爺爺的商標，都會把「領結」看成爺爺的「手腳」，「我覺得越看越像，甚至現在我的眼裡除了四肢外，什麼都看不見，我覺得我是被詛咒了！」

短短不到2天，山田有趣的貼文就獲得超過6.3萬人轉發，16萬人按讚。網友們紛紛在下面留言，「哈哈哈哈，被詛咒是什麼鬼」、「都是你，害我現在也一直盯著他的『四肢』看，我也被詛咒了嗎？」、「這樣想突然覺得肯德基爺爺變得好可愛，像火柴人一樣」。


▲ 有網友找出畫了類似情節的漫畫 。（圖／翻攝自gottan_2推特）

還有人在下方開始貼出「肯德基爺爺」惡搞圖，像是替爺爺的畫上手指、紅鞋，讓領結看起來更像手腳，甚至將「肯德基爺爺火柴人」實體化，還幽默的備註：「詛咒增強」，也有網友發現搞笑漫畫就曾畫過類似的題材，po出來後，讓不少人看了都笑翻。

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