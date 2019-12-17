韓國瑜怨愛情摩天輪被卡　柯文哲：被卡正常，要想辦法啊

▲台北雙子星C1/D1土地開發案簽約典禮，台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜去年提出愛情摩天輪政見，如今請假參選總統，摩天輪連影子都沒有，日前嗆交通部卡愛情摩天輪政見，不過反遭交通部長林佳龍指，是韓自己跳票，不該推卸給別人。面對韓要求管好自己的部下，林佳龍再嗆，「他（韓國瑜）確實還沒有提出具體開發計畫，也沒有取得協議書」。

對於近來與韓國瑜為了愛情摩天輪一事隔空交火，林佳龍17日出席台北雙子星簽約記者會時表示，自己都在狀況內，就是依照程序，「他（韓國瑜）確實還沒有提出具體開發計畫，也沒有取得協議書，我們會協助他」。林強調，一個建設總是要遵守法定流程，我們樂觀其成

媒體追問，是否認為韓國瑜搞不清楚協議書、計畫書？林佳龍說，過去在擔任台中市長時，也曾經推動和台灣港務公司合作的三井outlet的摩天輪，「我知道流程怎麼走，他需要進一步了解，我於公於私都願意來協助他」。

而一聽到愛情摩天輪，一旁的台北市長柯文哲也忍不住大笑，接著被問及此事時，柯解釋，「每一個這種大的工程案，沒有這麼簡單，土地…，有沒有牽涉到河川區我都不曉得，那個都要去說明，就算對付中央政府還要去巴結」。對於韓稱被中央卡，柯說，「卡也是正常啊，被卡也要想辦法啊」。

