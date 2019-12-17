不想過父母的人生？很有態度...前提是不要當「寄生蟲」！



▲錢賺得不夠多，有些年輕人只能住家裡過活。（示意圖／CFP）



【不想過父母的人生？很有態度！前提是不要當寄生蟲！】

文／洪雪珍

隔壁家的阿寶，長得圓圓胖胖，福氣討喜，也很能聊。這個假日，我在早餐店和他同桌，他剛下班，正在低頭滑手機看武俠小說，每隔5秒鐘，大拇指就滑一下，表示已經有半頁看完，我在內心暗暗驚歎，幾乎是一目十行，怎麼做到的？

「我小時候學過速讀，最高紀錄是一天看三本。」

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「三本！你怎麼有時間看？」

「所以才選大夜班，客人少，沒事做，就看小說。」

不是「殺時間」，是「殺自己」

這種選擇職業的標準，已經夠教我驚詫不已，再聽底下的話，我更是為之語塞，只見阿寶兩手一攤，百無聊賴的說：「時間太多，不知道做什麼才好，就殺時間呀，我現在最擔心的一件事，所有武俠小說都看完了，到時候不知道怎麼辦！」

一個25歲的年輕人，一天24小時，覺得時間太多，只好拼命殺時間，他以為時間是摸不著的東西，殺了就殺了，不會流血，不會痛，更何況後面還有一大把時間等著揮霍，再多殺幾個又如何！阿寶是時間的暴發戶，從來不去體會，時間等於生命，殺時間就是殺生命，他正在一分一秒的殺掉自己。





▲職業婦女總是工作與家庭兩頭奔波。（示意圖／CFP）



我是職業婦女，時間的一級貧戶，工作與家庭兩頭奔波，早上一張開眼，就有忙不完的事情等著，一天24小時根本不夠用，小器得很，深怕浪費了，行程排滿滿，用小時切割，這個小時做這件事，下個小時做那件事，過日子像急行軍似的。阿寶聽了之後，惋惜地說：

「你和我媽媽一樣很可憐，都沒有好好享受人生。」

父母那樣過人生，還不就是因為你！

接著，阿寶告訴我， 他的同學都跟他一樣，只想找一份簡單的工作，薪水不高沒關係，就是不要有壓力，可以準時下班，做想做的事，過想過的生活。反觀父母，辛苦打拼一輩子也不過如此，沒有自己，沒有享受，還整天抱怨錢不夠用，罵小孩不爭氣，一點都不快樂。他們認為，人生最重要的事就是快樂，如果不快樂，努力上進是沒有意義的。因此，他們的共同想法就是--

「父母那樣的人生，不是我們要過的！」

說真的，這句話有打動我，因為我也不想像母親那樣過完一生。母親一生勞苦，養大子女，到老時落得病痛纏身，子女的選擇與際遇也未必一如她的盼望，都一把年紀了，還操心這操心那，沒有一天是省心的。不想重複父母走過的來時路，想走出自己的一條路，這種心情我也有，總是覺得要多愛自己一些、多對自己好一點，這一輩子才值！





▲很多父母為了孩子努力工作不再談夢想。（示意圖／CFP）



哪裡知道，阿寶一聽到我的慨歎，竟然像是找到知音似的，開心的說：「阿姨，我們是一樣的人，都不想過父母那樣的人生！」頓時，我有一種重重被甩了一巴掌的受辱感，馬上臉一拉，正色的跟阿寶說：

「我們是不一樣的人，差很多！」

我們一樣的地方，是都想要主導自己的人生，擁有自由，擁有選擇。不一樣的地方是，阿寶靠父母的庇蔭，住父母的、用父母的，才敢對著這個世界大聲地說，不要過父母那樣的人生；我是靠自己的努力，住自己的，花自己的，才能理直氣壯地說，不要過父母那樣的人生。一個厚臉皮，一個有志氣，當然差很多！

不敢獨立生活，擔心好日子不再

說得再難聽點，阿寶看似有一份工作，卻從未打算自給自足，獨立生活，有如一隻藏得很深的寄生蟲，寄生在宿主的人生裡，分食資源。父母的血被他們吸乾，落得生活貧乏蒼白的窘境，不得不一把年紀還要不辭辛苦工作，維持家庭的運作不致中斷，他竟是渾然不知反省，回過頭來嘲笑宿主的努力上進最終不過是一場空，而自己每天滑手機殺時間，卻認為是更進化的生物。

像這樣的年輕人，都以為只有他們會思考人生，有意願去改變；相反的，父母既不思考人生，也不想改變，任由人生落得如此不堪。可是他們不知道，父母也年輕過，對人生也懷有抱負，自從有了他們，扛起責任之後，才開始不再奢談人生。

實在是聽不下去，我問阿寶：

「你要不要試試，明天起搬出去住，看看你會過什麼樣的人生？」

「絕對不行！我的薪水才3萬，就過不了現在的人生。」

「不過到時候，你的父母就會很快樂，可以過你現在的人生。」





▲錢賺得不夠多，有些年輕人只能住家裡過活。（示意圖／CFP）



說真的，阿寶那樣的人生，他的父母應該也不想過吧！不過就是懶惰成性、胸無大志，還自我欺騙，歪理一堆。

不想勤奮工作，就說拒絕奴性；不想工作上有壓力，就說不要爆肝；不想扛其他責任，就談追求自我；考不上好學校，就抬出學歷無用論；掙不到幾個錢，就說快樂最重要；過不了好日子，就甘於小確幸；領低薪時，就罵慣老闆；買不起房時，就說不想把賺的錢都給了銀行與建商；沒有多餘的錢在外面約會，就把女朋友拉到父母家同居，一起吸父母的血…

不努力，就不可能有自由

他們以為，只要自己過得愜意，沒有負擔，沒有束縛，就是自己要追求的人生，自由自在，結果呢？其實是一點自由也沒有！

不喜歡父母的生活方式，就是不敢搬出去；抱怨薪水低，就是不敢離職；覺得自己是塊主管的料，就是升遷無門；女友問何時結婚，就是不敢吭聲；想要去歐洲旅行，卻去了沖繩；想要買四輪的，卻買了兩輪，還是二手…除了幾百幾千元的小確幸之外，凡是人生的「重要大事」，沒有一件是擁有自由，以及選擇權的。

想要自由自在過自己的人生，是必須通過自己的努力奮鬥去得來。如果不是靠自己的打拼，就一定是犧牲父母來成全自己；只要有一點血性良知的年輕人，是無法心裡自由的。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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