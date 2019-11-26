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在職場一直被排擠...恐是童年陰影造成？專家揭「工作表現和原生家庭關係」

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲專家認為，工作表現和原生家庭有關。（示意圖／視覺中國CFP）

【你的工作表現，和原生家庭的關係】

文／洪雪珍

最近有個讀者想換工作，可是38歲是個「高齡轉職者」，擔心貿然離職，不見得找得到理想工作，反而兩頭落空，於是來找我做諮詢。我們深談之後，才知道他目前任職一個全球性的大品牌精品，而他的績效表現也很好，薪資待遇也高於一般上班族甚多，實在是沒有道理丟掉這個飯碗，於是問他離職原因，他說：

請繼續往下閱讀...

「老問題，還是受到排擠。」

根據他的說法，其他店員都是高職畢業，只有他的學歷最高、語文最好、業績最優，而且客戶信賴他、對他很忠誠，理由是他的服務最佳。問題來了，其他同事聯合起來對他集體霸凌，後來連新上任的主管也加入行列，在群組公然辱罵他、直接開口逼他離職。我就問原因，他的解釋是：

「我不像他們會說粗鄙的話。」

原生家庭，才是關鍵線索

像這樣的案例，如果停留在職場現況去做剖析，像一般職場專家規勸他們要重視人際技巧，只會激怒他們，因為顯然的，專家已經做了價值判斷，判定一切是他不諳人際技巧所致。這時候，我通常會跳開職場這個框架，回溯到更久以前，看看他們在原生家庭是怎麼成長的，常常可以找到關鍵的線索。

像是這位讀者的父母感情不佳，父親長期有外遇，還有私生子，而在家裡時，兩人經常為錢吵架，遷怒孩子，不是責罵，就是毆打，父親甚至飆髒話，這造成他不僅與父母疏離，害怕他們，長大後聽到有人罵髒話，情緒就不自覺變糟，既憤怒又悲傷。

當他在目前這家「複製家暴」的公司時，對於言語暴力非常敏感，立即籠罩在童年陰影裡，像個無助的小孩，無法反擊，無法逃跑，只能呆立不動，憤怒不已卻說不出任何話。而且這是他的「家」，再恐怖也不想離開。而這樣內心深處的情結，從表面看不出來，去學人際或溝通技巧也無濟於事。

▲上班族,腰痠,背痛,疲累,坐姿,辦公。（圖／視覺中國）

▲專家認為，工作表現和原生家庭有關。（示意圖／視覺中國CFP）

再來看另一位讀者，畢業1年，對於工作總是很焦慮，有一點小變動就會失眠多天，而且事情還沒來，就開始擔憂會犯錯。即使例行會議，報告自己的工作，也會緊張不已。假使他來求助，職場專家就會說，這是經驗不足的關係，多多練習，時間久了就不緊張。

這樣的建議也沒錯，但是幫助不大，因為這位讀者是原生家庭的受害者。他是家裡四個孩子中最不受寵的，只要出一點小錯，例如沒幫媽媽把衣服掛好，都會挨一頓打，常常挨揍得莫名奇妙。想想看，一個小孩處於這種動輒被打罵的情況下，是不是充滿恐懼？這些點點滴滴，才是他不具自信的根本原因。

不存在的空氣

還有，在職場也經常看到這個現象，教人唏噓不已…學歷不錯、能力優良、工作認真、遇事負責，對公司一片赤誠，令人不解的是他們好像不存在的空氣。大家都知道他們的重要性，卻又視而不見，輕忽他們的付出與貢獻，因此這些人經常會遇見以下三個情況：
1. 能見度低
2. 容易被欺負
3. 問題特別多

為什麼說他們問題多？亦即別人不會成為問題的，到了他們身上全是問題，比如說工作出了錯誤，別人四兩撥千金就閃過，最後他們就是那個無辜的待罪羔羊；或是部門臨時分派工作，別人輕鬆下班走人了，留下來加班與關燈的也總是他們…其實他們自己也不懂：

「為什麼老是我？」

遺憾的是，升遷與加薪卻不是他們。可是這些人都很上進，去上各種課程，包括激勵課、或技巧課，學人際關係、溝通表達、上台演講、形象塑造等等，改善不大。後來我仔細觀察，做了歸納，發現他們具有共同特徵：
1. 自我價值低落
2. 不擅長表達
3. 不敢表現自己

再一聊，進一步發現出身的原生家庭普遍都有些問題，像是貧窮、文化弱勢、父母教養不當、家庭關係緊張或疏離等。相反的，在職場容易出頭的人未必學歷佳、能力強，不過多半是自信心高、氣場十足、敢於表達與爭取，再細究他們的家庭，的確大大不一樣。

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

▲專家認為，工作表現和原生家庭有關。（示意圖／視覺中國CFP）

三個核心觀念

為此，我特別邀請心理師吳浩平上直播，來幫大家拆解這個迷團。他是台灣家族系統排列中心主任，這次直播要帶領大家用一個全然不同的角度去了解自己，嘗試找到你的工作表現與原生家庭之間的關係，認識三個核心觀念：

1.小時候未完成的渴望與需求，長大後會重現
比如在童年時，渴望父母的愛，而拼命地努力做，長大了會變得熱心助人，卻又有助人者情結，沒有獲得回報會抱怨；或是其他手足非常優秀，被父母忽略或比較，為了渴望父母的肯定，一直想被看見，到了職場會傾向與別人競爭。

2.比起父親，母親對子女的影響更深遠
沒有一個真實的世界，所有都是過去經驗的投射。我們以為的關係，是原生家庭的關係，像是跟父母的關係，反映在跟主管的關係；跟手足的關係，反映在跟同事的關係。

3.重複父母親的行為，來表達對父母親的愛
比方說小時候看父親常加班，自己長大後也會常加班；或是有人累到或氣到中風，很可能父親也有這方面的問題…這不只是有樣學樣，而是痛苦的愛。

用「家族系統排列」的觀點來解釋，解決之道是回到家族系統，改變過去的經驗，站到自己本來的位置，成為一個擁有愛與被照顧的孩子。因為很多受害的孩子，是因為當年父母不成熟所致，以致失去自己的位置，而過度擔憂與恐懼。很奇妙的，一旦在原生家庭的位置對了，在職場的問題不少都可以迎刄而解。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

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