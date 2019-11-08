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遇到爛主管壞男人！她人生超慘　作家揭問題根源：她不是可憐，是可惡

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▲▼相親，交往，情侶，約會，吃飯，男朋友，女朋友。（圖／CFP）

▲情侶示意圖。（圖／視覺中國CFP）


【有一些好，別人不會感激，還可能看輕你】

文／洪雪珍

玉佩是一個好女孩，工作認真負責，態度友善禮貌，但是當別人談起她時，總是露出一臉不勝唏噓的神色，欲言又止，再丟下一句意在言外的評語：

請繼續往下閱讀...

「她好可憐！」

她的人生倒楣極了

聽一兩次，我想那是玉佩的私事，沒多問什麼。聽到第三次時，不免感到奇怪，便問哪裡可憐了？每個人都可以說出她好些個可憐事，比如：

「她的主管很可惡，工作分配不均，她做最多，也被罵最多。」

「她的男友是一個混蛋，失業三個月沒賺錢，還拿她的錢去叫女人。」

「客戶問她要不要當小三，一起住，免付房租，但要分擔家事。」

後來，有人勸玉佩到宮廟做法去煞，哪裡知道連道士也不放過玉佩，奉獻了六萬元，倒楣情況未見改善，還讓債務雪上加霜，身陷泥淖，動彈不得。

但是在我和玉佩聊過之後，知道問題不在別人，而是在她；她不是可憐，而是可惡，對她自己可惡到極點，根本是吸引力法則的對照版，是她的個性引來爛主管、壞男人，把自己逼到這步田地。

▲▼霸凌，職場霸凌，排擠，團隊合作，分工合作。（圖／視覺中國）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


爛主管、壞男人，都給她碰上

首先談到工作，部門裡有三個人，屬她最資深，主管要她帶領兩位新人，等於要做三份工作，扛三個人的責任，每天加班還做不完。可是聽起來就是一個奇怪，由她訓練與帶人，看起來並沒打算升遷她，那麼主管是幹嘛用的？玉佩回答：

「主管應該是信任我的能力，想要給我磨練，是我還不夠好、做得不夠多。」

「有改善的方法嗎？」

「我可以在時間管理上更講求效率，手腳快一些，也許可以cover。」

工作量大的癥結是主管，可是玉佩並未打算跟主管溝通，只想繼續抱怨工作量大，繼續自責做得還不夠多，為什麼？因為這樣的犧牲奉獻，讓她有一種「施比受更有福」的莫名幸福感，像大地之母一樣，照顧身邊每個人。說給別人聽，可以讓別人也覺得她很偉大，付出那麼多、承擔那麼重，只是別人聽起來像是在抱怨。

至於她和男友之間，也屬於同一類型的糾葛。男友的工作一直不穩定，經常做半年停三個月，於心不忍，便經常接濟他，最後乾脆接來同居，省下房租，吃用都是玉佩在付。這真是讓我驚訝極了，玉佩的薪水才4萬元，還要養男友，因此負了20多萬元卡債。這是一個無底洞，要儘快止血才行，可是玉佩的解決辦法是--

「就等男友趕快找到工作吧！」

「難道妳看不出來他是慣性失業嗎？不趕他出門，他就不會急著找工作。」

「可是，他會沒地方住。」

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲情侶示意圖。（圖／視覺中國CFP）


名校畢業，卻搞砸自己的人生

經濟負擔龐大，玉佩還放不下男友，因為他需要她，沒有她不行。可是旁觀者清，是玉佩需要他，透過展現超級無敵的愛心，來證明自己值得被愛。

「男友覺得這一生就屬我對他最好，讓我滿驕傲的。有時候他會好好做一餐飯給我吃，還有燭光，我最喜歡浪漫了！」

「不是聽說他有找女人？」

「當下我也很生氣，可是我想一定是我太晚下班，沒有時間陪他，他才會需要別的女人。」

看到這裡，你一定覺得玉佩很笨！錯了，從學歷來看，玉佩可是一路念頂尖名校，成績都在PR95以上，但是在處理人與人的關係上，玉佩是像沒念過書似的，不到PR5。不僅工作，還有感情與財務，都處理得一團亂。會念書考試，和人生智慧高低，在玉佩身上根本是兩回事，怎麼會這樣？

▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


缺乏自我，是問題的根源

是的，玉佩的問題出在沒有自我！在我經歷過數十年的人與事之後，我要說，沒有自我是一個人對自己這一生最、最、最具有殺傷力的一項缺點。這種人有以下共同特徵，別人都看得到，他們自己卻看不到。

1. 不認為自己值得被愛，除非對別人付出夠多
--沒有自我，就沒有自尊與自信，用無盡的付出，來換取別人少少的回報。因為缺乏自信，其實很在意得到的回報不對等，心裡很是受傷，所以到處抱怨，想要從同情中獲得被理解後的舒緩。

2. 當結果不如預期，要求自己做得更多更好
--他們在把尊嚴交出去之後，都抱有美好的期待，可是通常對方不是無感，就是輕賤，他們就會自我否定，懷疑自己哪裡做得不夠好，便再做得更多，卻再度得到更大的失望。

3. 當情緒來時，選擇忽略自己的感受
--他們會生氣，但是不知道怎麼處理，不正視自己的心情感受，而是採取忽略，閃避不碰觸核心，不想讓「加害人」主管或男友討厭，繼續縮小自我，隱藏情緒，以為可以博取歡心。

▲▼上班族、高跟鞋。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


問題一再出現，就要一次解決

缺乏自我，通常來自過去的創傷，也許是原生家庭有些問題，或是與父母關係不佳，或是成長中有不愉快經驗，當時忽略未處理，埋到記憶的角落，以為忘記了，其實一直都在，後來只要類似情境出現，困擾就不斷重演，一生都在相同的幾個痛處上受盡折磨。

不論是在職場或感情，當翻來覆去抱怨的都是同樣幾件事時，就要提高警覺性，去了解一再出現的原因，顯示它們從未被解決，也是人生中的重要功課，不是忽略或閃躲，而是必須認真對待﹑用心解決，走出鬼打牆的困境，迎向全新的自己。

有一些好，別人不會感激；有時做太多，別人還會輕蔑或踐踏其中的用心。即使是最愛的工作、或最愛的情人，都不要過度付出，尊嚴是我們做為人最珍貴的部分，不要為了得到喜愛，把它交出去。因為犧牲尊嚴、奉獻自我，從來不會得到想要的愛，而是更大的傷害。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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