



▲你的手上戴了幾支錶？（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



【人生落後了，跟不上別人－－請問你的手上戴了幾支錶？】

文／洪雪珍

我有個朋友喜歡趕時尚，最近我發現他一隻手戴了兩支錶，感到奇怪，他的解釋是現在正流行！可是我依舊不解，看時間是要以哪支錶為準，他的回答真是荒謬極了：

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「看手機啊！」

話說森林裡有一隻猴子撿到一支手錶，很快就發現手錶的功能是對時，大家很崇拜牠，封牠為猴王，於是牠花更多時間撿手錶，果真有了第2支、3支、4支手錶…可是每支錶的時間不一，造成猴群的作息時間大亂，大家不服牠，把牠拉下王座，還是無濟於事，猴群仍然亂成一團。

這是管理學上說的「手錶定律」，說的是在組織裡，只能有一套標準或單一指令去依循；假使有2套以上，就像有2支以上的手錶，不知道誰說的算數、以哪個為準，相互矛盾的結果是亂了步調，員工無所適從。

兩支錶，帶來的是干擾

像是我經常接到讀者來抱怨，他們公司做了組織重整或部門調動，使得他們分屬於2個部門，或是劃入2個主管轄下，或是大老闆與兒子老闆意見不合等，都會讓他們身處夾縫中，左右為難，困擾至極，因為－－

「不知道該聽誰的？」

一樣的，在生涯規畫中，也會出現「兩支錶的矛盾」，一支看的是社會整體的時間，一支是自己個人的時間，兩支錶有快有慢。走得快，像是12歲跳級讀大學，大家會額首稱慶；走得慢，就會心裡著急，好像自己是個失敗者。遇到這種落後的情形，你要用哪支錶重新對時，則變成一個至關重要的人生課題。

▲當美髮學徒起碼要1、2年才能出師。（示意圖／視覺中國CFP）

日前我去染頭髮，幫我染的助理是個男生，手腳乾淨俐落，而且看起來略顯成熟沈穩。我問他幾歲，他說27歲，我楞了一下，因為一般助理大約20歲上下。原來他是讀完高工的電機科，在外面做過事、當過兵，才來學美髮，晚了4年起步，心裡難免發急。邊做邊學，技術考過2關，還沒到第3關可以結業，他就先跳出去當設計師。

「當時覺得再不出去就太老了。」

可是技術不成熟，工作做得不怎麼樣，2年後再回頭學習，老老實實把技術紮穩。這時年紀更大2歲，心裡能不急嗎﹖他告訴我，學得慢時，會跟自己生氣，罵自己笨、怪自己沒天份；但是他知道，無論如何，這次要咬緊牙根撐過去，不能再「折返跑」浪費時間。

「很快就30歲，再不出師就更難堪。」

出師，有一定的時間表

我了解他的心情，他學的是工科，不是美髮科，這方面的手腳未必有其他人靈活；他已經27歲，還混在一群20歲的小朋友中間做助理，感到萬分尷尬；就算是再苦練1至2年出師，到時必須從零培養客戶，離真正設計師有不小的一段路要走…心情煎熬是免不了的。

未來這5年真是不容易啊，卻也是最關鍵的5年，不能再三心二意，而是必須沈著、專注，每天加緊腳步不斷練習。

還好他的老闆Alex是個好師傅，會教也願意教，脾氣好﹑有耐心，不會罵學生，總是輕柔地說著話。Alex看到這一代的助理，有時也會搖頭，說他們較少下班後留下來練習，跟從前的學徒不同，卻又想著一步登天，學了就馬上要會，這是不可能的事！他說：

「技術，沒有捷徑，就是要靠每天不斷練習。」

「練習這件事，只有一個訣竅：日積月累，熟能生巧。」

「練習得不夠，一做就看得出破綻。」

▲每個人生涯都是自己的時間表。（示意圖／視覺中國CFP）

不論任何成長，都有一定的進程，可是大家總是在前面不珍惜時間，後面再來著急，把人生的節奏整個打亂掉。像是重考1年、延畢1年、工作換來換去又是3~4年過了，一眨眼來到30歲，開始著急起來，然後亂了手腳，工作隨便找，沒一個待得久，後面更是一團糟，非常難救。

所以當時間耽誤了，沒關係，經濟學裡面有個專有名詞「沈沒成本」，指的是已經發生的損失，像是浪費的金錢或時間，都已經過去，跟未來無關，無妨接受這些事實，不再糾結，讓它們沈入大海吧！

不管過去浪費3年或5年，忘掉它們，不受干擾，把全副心力專注在未來！假使未來還需要2年才能出師、5年才能獨當一面，就專注面對這2年與5年，它們才是未來成敗的關鍵。

按表操課，跟上是遲早的事

不可諱言，年紀絕對是一個壓力。不過每個人的成長步調不相同，有人早熟，有人晚熟，沒法像軍隊踢正步一樣整齊劃一。晚熟的人的確容易吃眼前虧，這是莫可奈何的事，唯一能做的便是加緊腳步，別人走一步，自己走兩步，遲早都會跟上，趕上大家的節拍！心裡著急是沒用的，腳步加快才有用。

既然時間耽誤了，所剩不多，哪裡還有時間再花在心裡糾結上？而且要知道，走過必留下痕跡，人生沒有白走的路，雖然繞了一大圈，但是吹過的風、淋過的雨，都會在未來給予生命滋潤，活得更豐富精彩。

這時候，別再戴兩支錶，還不如只戴一支，輸入自己的時間表，不是社會的時間表，過自己的人生節奏，不是別人的節奏。時間由自己調整，快或慢由自己決定。但是別忘了，隨時要記得—

對時！

手錶是用來看時間，對不對最重要。既然心意已定、目標清楚、時程拉出，跟自己的時間表對時就對了。接著按表操課，再也不看別人的時間表，拒絕干擾與矛盾，不慌不亂，成功就指日可待。人生很長，慢個3年或5年，真的是小事一樁。重要的是沈得住氣，一步一步走下去，再遠的路都走得完。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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