　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

人生落後了，跟不上別人－－請問你的手上戴了幾支錶？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲手錶,男士,錶帶,時間。（圖／翻攝自pixabay）

▲你的手上戴了幾支錶？（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）


【人生落後了，跟不上別人－－請問你的手上戴了幾支錶？】

文／洪雪珍

我有個朋友喜歡趕時尚，最近我發現他一隻手戴了兩支錶，感到奇怪，他的解釋是現在正流行！可是我依舊不解，看時間是要以哪支錶為準，他的回答真是荒謬極了：

請繼續往下閱讀...

「看手機啊！」

話說森林裡有一隻猴子撿到一支手錶，很快就發現手錶的功能是對時，大家很崇拜牠，封牠為猴王，於是牠花更多時間撿手錶，果真有了第2支、3支、4支手錶…可是每支錶的時間不一，造成猴群的作息時間大亂，大家不服牠，把牠拉下王座，還是無濟於事，猴群仍然亂成一團。

這是管理學上說的「手錶定律」，說的是在組織裡，只能有一套標準或單一指令去依循；假使有2套以上，就像有2支以上的手錶，不知道誰說的算數、以哪個為準，相互矛盾的結果是亂了步調，員工無所適從。

兩支錶，帶來的是干擾

像是我經常接到讀者來抱怨，他們公司做了組織重整或部門調動，使得他們分屬於2個部門，或是劃入2個主管轄下，或是大老闆與兒子老闆意見不合等，都會讓他們身處夾縫中，左右為難，困擾至極，因為－－

「不知道該聽誰的？」

一樣的，在生涯規畫中，也會出現「兩支錶的矛盾」，一支看的是社會整體的時間，一支是自己個人的時間，兩支錶有快有慢。走得快，像是12歲跳級讀大學，大家會額首稱慶；走得慢，就會心裡著急，好像自己是個失敗者。遇到這種落後的情形，你要用哪支錶重新對時，則變成一個至關重要的人生課題。

▲▼剪髮,理髮,剪頭髮,髮廊,設計師,造型,髮型（圖／CFP）

▲當美髮學徒起碼要1、2年才能出師。（示意圖／視覺中國CFP）

日前我去染頭髮，幫我染的助理是個男生，手腳乾淨俐落，而且看起來略顯成熟沈穩。我問他幾歲，他說27歲，我楞了一下，因為一般助理大約20歲上下。原來他是讀完高工的電機科，在外面做過事、當過兵，才來學美髮，晚了4年起步，心裡難免發急。邊做邊學，技術考過2關，還沒到第3關可以結業，他就先跳出去當設計師。

「當時覺得再不出去就太老了。」

可是技術不成熟，工作做得不怎麼樣，2年後再回頭學習，老老實實把技術紮穩。這時年紀更大2歲，心裡能不急嗎﹖他告訴我，學得慢時，會跟自己生氣，罵自己笨、怪自己沒天份；但是他知道，無論如何，這次要咬緊牙根撐過去，不能再「折返跑」浪費時間。

「很快就30歲，再不出師就更難堪。」

出師，有一定的時間表

我了解他的心情，他學的是工科，不是美髮科，這方面的手腳未必有其他人靈活；他已經27歲，還混在一群20歲的小朋友中間做助理，感到萬分尷尬；就算是再苦練1至2年出師，到時必須從零培養客戶，離真正設計師有不小的一段路要走…心情煎熬是免不了的。

未來這5年真是不容易啊，卻也是最關鍵的5年，不能再三心二意，而是必須沈著、專注，每天加緊腳步不斷練習。

還好他的老闆Alex是個好師傅，會教也願意教，脾氣好﹑有耐心，不會罵學生，總是輕柔地說著話。Alex看到這一代的助理，有時也會搖頭，說他們較少下班後留下來練習，跟從前的學徒不同，卻又想著一步登天，學了就馬上要會，這是不可能的事！他說：

「技術，沒有捷徑，就是要靠每天不斷練習。」

「練習這件事，只有一個訣竅：日積月累，熟能生巧。」

「練習得不夠，一做就看得出破綻。」

▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

▲每個人生涯都是自己的時間表。（示意圖／視覺中國CFP）

不論任何成長，都有一定的進程，可是大家總是在前面不珍惜時間，後面再來著急，把人生的節奏整個打亂掉。像是重考1年、延畢1年、工作換來換去又是3~4年過了，一眨眼來到30歲，開始著急起來，然後亂了手腳，工作隨便找，沒一個待得久，後面更是一團糟，非常難救。

所以當時間耽誤了，沒關係，經濟學裡面有個專有名詞「沈沒成本」，指的是已經發生的損失，像是浪費的金錢或時間，都已經過去，跟未來無關，無妨接受這些事實，不再糾結，讓它們沈入大海吧！

不管過去浪費3年或5年，忘掉它們，不受干擾，把全副心力專注在未來！假使未來還需要2年才能出師、5年才能獨當一面，就專注面對這2年與5年，它們才是未來成敗的關鍵。

按表操課，跟上是遲早的事

不可諱言，年紀絕對是一個壓力。不過每個人的成長步調不相同，有人早熟，有人晚熟，沒法像軍隊踢正步一樣整齊劃一。晚熟的人的確容易吃眼前虧，這是莫可奈何的事，唯一能做的便是加緊腳步，別人走一步，自己走兩步，遲早都會跟上，趕上大家的節拍！心裡著急是沒用的，腳步加快才有用。

既然時間耽誤了，所剩不多，哪裡還有時間再花在心裡糾結上？而且要知道，走過必留下痕跡，人生沒有白走的路，雖然繞了一大圈，但是吹過的風、淋過的雨，都會在未來給予生命滋潤，活得更豐富精彩。

這時候，別再戴兩支錶，還不如只戴一支，輸入自己的時間表，不是社會的時間表，過自己的人生節奏，不是別人的節奏。時間由自己調整，快或慢由自己決定。但是別忘了，隨時要記得—

對時！

手錶是用來看時間，對不對最重要。既然心意已定、目標清楚、時程拉出，跟自己的時間表對時就對了。接著按表操課，再也不看別人的時間表，拒絕干擾與矛盾，不慌不亂，成功就指日可待。人生很長，慢個3年或5年，真的是小事一樁。重要的是沈得住氣，一步一步走下去，再遠的路都走得完。


洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
Youtube：https://reurl.cc/jD2nn
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《要獨立老，不要孤獨老》《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

▲▼《要獨立老，不要孤獨老》。（圖／洪雪珍提供）

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

ET快訊
外送員沒零錢找！女客丟麻油雞攻擊+怒抓下體
香蕉動正顎手術後「99％撞臉黑人」！2年只能用後排牙齒吃飯
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國旅補助展延⋯溫泉券有望跟進！業者卻坦言「幫助其實不大」

人生落後了，跟不上別人－－請問你的手上戴了幾支錶？

全球熱銷900萬本童話動畫交響樂！衛武營聖誕前夕登場

從小免做家事、專心讀書就好！公務員弟吃住家裡「還嫌環境不好」　哥氣炸求解

「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

五月天桃園開唱11場　桃捷推專屬彩繪列車迎五迷

「洗澡的來了！」長照照服員嘆家屬「不尊重專業」：怎不自己帶回家顧？

加油員媽細數8份工！好奇問：記得我做過八大嗎　暖兒1句「又怎樣」超炸淚

兒租屋同居！每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」氣炸反擊

小確幸又來了！觀光局國旅補助經費還有剩　確定展延到明年1月底

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

高以翔好友都來了！　 柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

開箱全台第一座「暗空公園」　不只看羊群！夜晚拍星星超夢幻

真理褲妹「全身鑽進娃娃機」 辣腿狂擺動！偷3隻巨型玩偶

男生別暴動！她試穿「10款真理衣」 透視感上衣掀網暴動：哇凍未條啦

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

國旅補助展延⋯溫泉券有望跟進！業者卻坦言「幫助其實不大」

人生落後了，跟不上別人－－請問你的手上戴了幾支錶？

全球熱銷900萬本童話動畫交響樂！衛武營聖誕前夕登場

從小免做家事、專心讀書就好！公務員弟吃住家裡「還嫌環境不好」　哥氣炸求解

「LINE都沒回，忙成這樣」哥逝5年爽約　鋼鐵妹妹怨：說會一直保護我！逼哭2萬人

五月天桃園開唱11場　桃捷推專屬彩繪列車迎五迷

「洗澡的來了！」長照照服員嘆家屬「不尊重專業」：怎不自己帶回家顧？

加油員媽細數8份工！好奇問：記得我做過八大嗎　暖兒1句「又怎樣」超炸淚

兒租屋同居！每周帶女友髒內衣褲回家給姐洗　「未來大姑」氣炸反擊

小確幸又來了！觀光局國旅補助經費還有剩　確定展延到明年1月底

國旅補助展延⋯溫泉券有望跟進！業者卻坦言「幫助其實不大」

兩架美軍轟炸機飛進台北飛航情報區　國防部：掌握中請國人放心

摯愛沒了…高以翔23歲女友親吐：我是癡情的人！　「3年戀愛細節」讓人不捨鼻酸

以環保科技查緝環境不法犯罪　台南展現環保稽查高效率

外送員沒零錢找開「你可以退餐」！女客電梯裡暴走…麻油雞攻擊+怒抓下體

趙哲聖／網軍帶風向？新世紀「資訊戰」開打

張洛偍爆腦膜炎半年近況曝光！　開啟「底片人生」培養靜態興趣

最便宜特斯拉Model 3在台爆量交車潮　品牌單月賣得比保時捷還多

北醫智慧醫療首創「病房自動配藥櫃」　APP也升級「疫苗接種手機看得到」

我們好想你！海外好友主動發起「懷念高以翔」洛杉磯追思會

生活熱門新聞

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

踏進彰化小廟人生最後悔　她拖走丈夫：快去大廟車滿了

今晨12.1度全台濕冷2天　冷氣團接力周末探10度

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

南部媽暖訂寶可夢頭套　林口兒試戴網笑炸

百萬裝修破洞…一家四口住2年廢墟

淘寶買一字領！白皙妹「阿嬤都露半顆了」

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

車會暴衝！技師踩油門「怒比中指」

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

韓喊「推100家算命館，歡迎來高雄」　今一條街嘸人

淘寶台灣iPhone 11下殺一折只賣2490元

更多熱門

相關新聞

幾句箴言，工作跟生活都能更快樂

幾句箴言，工作跟生活都能更快樂

許多人為周邊或自身的勞工現狀感到無力，沈重的工作量、每日加班的疲累，讓人忘記去追求生活的快樂，自己好不容易有的私人時間只想耍廢，說穿了就是工作拖累生活一起沈淪。很多有名的人說過「必須在生活中找到自己所愛的事物」，因為這是一種精神力量，不要被一些想法壓迫，導致走進工作的死巷，幾句箴言讓你想開。

專家曝「工作表現和原生家庭有關」

專家曝「工作表現和原生家庭有關」

懂得拒絕證明妳是「成功女性」

懂得拒絕證明妳是「成功女性」

8個職場大忌讓你不得老闆緣

8個職場大忌讓你不得老闆緣

責任制無上限3成8公事帶回家　不動產業、貿易業最常見

責任制無上限3成8公事帶回家　不動產業、貿易業最常見

關鍵字：

洪雪珍職場上班族手錶定律生涯

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高中生見孕婦主動讓座　被拒遭同學嘲笑

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

澳洲果園8台女　遭雇主逼提供愉悅

狗偷跑出去玩！脖子多了欠款字條

騎GoShare！她一看前輪「醜惡私心」

高以翔好友都來了！　柯震東、王大陸憔悴現身靈堂

高以翔「長腿塞不進箱子」摯友崩潰！

堆高機翻覆壓死爸　7歲稚兒全目睹

經痛打止痛針！她48hrs「突不對勁」醫一看心涼

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

高以翔「魂魄飄蕩」不肯離開！媽媽暖求大家出力

茵芙嫁豪門2年爆被離婚！富二代老公受夠沒錢分了

出生11天被棄養　他重逢母親竟成惡夢

更多

最夯影音

更多
艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」

艾力克斯、李詠嫻難過到說不出話　哽咽「We Love Godfrey」
吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

吳宗憲聞高以翔驟逝..第一時間破口大罵　怒轟「韓國人害的」：韓國綜藝太智障！

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

捨不得！送2歲兒去幼稚園報到　感性爸難過抹淚...網：鐵漢柔情

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

青峰x徐佳瑩飆《當愛已成往事》吵架版　網友笑翻：吵架還那麼好聽

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

殺彎失敗！重機騎士跨雙黃線 遭對向貨車輾過...送醫搶救身亡

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面