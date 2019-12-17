義大跨年煙火秀999秒！　最佳觀賞景點曝光

▲每年跨年夜，義守大學校園湧入大量人潮等待欣賞煙火美景。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

跨年倒數兩週！義大世界「2020紫耀義大 享樂由你」跨年活動，將於12月31日23:52~23:58分演出「全台規模最大的無人機燈光展演秀」，接著跨年重頭戲，凌晨12點再施放「999秒大型藝術跨年煙火秀」，帶您感受12吋大型煙火的震撼魅力。最夯的觀賞點除了飯店、義大摩天輪，另外就是義守大學校園內，12月31日下午五點後校園會開放步行進場，想卡位拍攝或欣賞絕美煙火，趕緊安排時間、把握機會！

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▲12吋煙火彈直徑長達約30公分，比一顆標準籃球(直徑24.6公分)還大，施放效果相當壯觀。（圖／記者許宥孺翻攝）

義大世界今年的跨年煙火施放「12吋煙火」，也就是日本最紅的尺玉煙火，一顆煙火彈直徑長達約30公分，比一顆標準籃球(直徑24.6公分)還要大，煙火設計囊括壯闊山嵐、浪漫的七彩落葉，煙花效果是摩天輪的至少兩倍大，整個場面更加壯觀遼闊；煙火秀前還有400台無人機燈光展演秀華麗暖場，想要完美感受超震撼的視覺饗宴，建議於義守大學校園內欣賞，校園內地勢較高的平台，只要避開遮蔽物，視野就非常好。

▲義守大學綜合教學大樓前百階梯和平台是最佳觀賞點之一 。（圖／記者許宥孺翻攝）

特別推薦義守大學六大觀賞點，包括綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮、大門旁草皮，尤其是綜合教學大樓前的百階梯最受歡迎，每年人潮也最多！

▲在義大世界摩天輪上享受前所未有的空中倒數體驗 欣賞最震撼的煙火。（圖／記者許宥孺翻攝）

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