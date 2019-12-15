高雄2塑膠廠深夜陷一片火紅　「粒狀物」滿天飛！環保局：可罰500萬　

▲高雄市路竹區塑膠工廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市路竹區發生一起大火，起火點是在一家塑膠工廠當中，火勢燒了2個小時才順利控制，而環保局監控現場空污情況，認為有排放大量粒狀物，不排除最高開罰500萬。

這起火警就發生在15日凌晨2點40分左右，消防局接獲通報是一家塑膠工廠起火燃燒，立刻調動了18部消防車輛，動員45人前往灌救，現場是一樓鐵皮建築，廠房內放了大量的太空包，太空包當中是塑膠碎片等易燃物品，火勢相當兇猛，周邊天空滿是黑煙，出動化學消防車來滅火，2個小時後控制火勢，起火原因還得等到消防局火調人員確認。

▲高雄市路竹區塑膠工廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市路竹區塑膠工廠發生火警。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市環保局人員是在凌晨3點10分到場監控，發現有兩間工廠燃燒，調查後發現其中一間在裡頭燃燒肥料，燃燒面積約100平方公尺，而另外一家工廠是燃燒塑膠粒，燃燒面積約10平方公尺，環保局人員監控到清晨6點40分，確認環境品質已經正常才離開，環保局表示依空污法32條第1項排放大量粒狀物，開罰10到500萬元。

▲高雄路竹2家工廠起火，環保局人員到場監控 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄路竹2家工廠起火，環保局人員到場監控，直到清晨6點40分確認數值歸零 。（圖／記者吳奕靖翻攝）