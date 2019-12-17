年底前勸退350人！　港媒曝香港無線「裁員2大原因」：網民發起抵制

▲反修例示威遊行讓香港經濟重創。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港電視廣播有限公司（TVB，無線電視）行政總裁李寶安昨（16）日宣布，將裁減公司約350人，並按規定作出賠償，以及發放特別酬金。對於公司做出的大動作裁員一事，港媒透露，是因為近年來受到傳統廣告的壓力，加上香港反修例示威持續，網民發起抵制行動所導致。

據星島日報報導，李寶安日前向員工發信，稱香港示威衝突已超過半年，公司需重組部分業務流程來增加成本效益，而目前約3500位員工將會裁減一成，至於不受影響的員工，也會獲得平均為半個月的獎金。信中強調，香港經濟衰退已成定局，各家媒體無一倖免，企業有責任採取措施，來讓營運持續發展。

李寶安提到，在過去半年，很多觀眾都留在家中，讓無線節目之收視上升，不過示威遊行衝突卻重創香港的旅遊、飲食及零售等，「最令人擔心的是香港前景不明，社會事件未有平息現象，無法估計社會何時會恢復以往的秩序及經濟」。

▲香港無線將裁員約350人。（圖／翻攝星島日報）

對此，星島日報指出，由於近年傳統廣告受壓，加上近6個月的反修例事件，網民發起抵制行動，讓無線電視的業務大大受創。有廣告業界人士稱，除了反修例事件，廣告營銷目前不適宜在香港推廣，不少奢侈品以及旅行有關的廣告預算也要大幅度減少。

據報導，無線電視今年上半年的廣告收入跌百分之一，甚至也在業績報告中指出，港府持續動盪對廣告業務造成長遠影響，大多數客戶在下半年採取謹慎的態度，所以無線電視正積極發展外國的業務，同時繼續提升成本效益，進而減低影響。

此外，李寶安在信中稱，公司需要重組部分業務流程以增加成本效益，將會有約一成人受到影響，大約350人，最快在年底前會通知這些受影響的員工，討論相關事宜。對此，星島日報透露，傳受影響員工集中於美術、幕後工程及維修等部門，但日前向無線電視確認裁員一事，對方尚未回覆。