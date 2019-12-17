候選人端能源政策　台灣智慧移動產業協會籲：綠色交通產業列為國政優先

▲電動機車目前僅佔整體機車總數不到2，台灣移動產業協會期望政府設定盡快設定 2020年百萬電動機車上路的階段性目標。（圖／台灣移動產業協會提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

2020大選倒數25天，對於能源產業及空氣汙染，候選人紛紛端出相關政策，台灣智慧移動產業協會建議，總統蔡英文應在目前「油電並行」壓力下展現改革魄力、國民黨總統候選人韓國瑜應先解決高雄空污問題、親民黨總統候選人宋楚瑜應提出具體綠色產業論述，呼籲各組總統候選人應重視減少污染的產業發展，並「將綠色移動產業發展政策列為國政優先選項」。

台灣智慧移動產業協會17日針對能源產業相關政策提出建議。協會表示，尋求連任的蔡英文，過去三年多來主打能源轉型以減少空污，對於改善移動污染源的做法，曾一度宣示「2035禁售燃油機車」目標，而後在傳產業者的高度壓力下暫緩，改以「油電並行」代替。協會指出，全台機車總數高達1300多萬，總體排放的廢氣不可小看，電動機車目前僅佔整體機車總數不到2%，期望能展現改革魄力，「盡快設定2020年百萬電動機車上路的階段性目標，全力支持電動機車產業發展」。

關於蔡政府提出的「2020 交通科技產業政策白皮書草案」，台灣智慧移動產業協會也樂見將電動機車納為台灣十大科技產業，且智慧化的電動機車符合國家「5+2產業創新計畫」中的綠能科技項目，未來加速發展的方式，如設定階段性目標、汰購電動機車補助，鼓勵地方政府加強推廣綠色交通等，都能提升產業競爭力。

另外，關於韓國瑜過去曾提出以核養綠的能源政策，協會表示，韓國瑜是高雄市政之首，身為市長必須發展綠色產業、加強解決在地空污問題，以說服全體國人共同支持。根據環保署官方數據顯示，2017年與2018年空氣品質最差的縣市是高雄市，但韓國瑜僅提及治理空汙用重啟核四解決，其他不管是綠色產業政策，或減少移動污染源排放、加速汰換高污染油車等作法，「皆未有具體論述」。

協會提到，韓國瑜曾於八月直播時提出加碼補助電動機車，喊出更高額補助到1.5萬元，提高換購誘因。但根據高雄市環保局公布的補助數據顯示，以重型電動機車為例，汰購補助名額共 2,200件，截至今年8月已全數額滿，而新購名額 945件也於今年4月全數使用完畢。協會也喊話，期待「韓市長可以擴大補助名額，嘉惠消費者，並在空污治理與產業發展上有更多積極、可行的作為！」

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