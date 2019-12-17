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孫女分手2年男友！阿嬤暖給安慰　她一回校秒收「19字LINE訊息」感動哭

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▲長輩，阿嬤，手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO老實說自己分手，阿嬤暖回讓她感動哭。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

在外面受到委屈，回家就像是回到避風港，有家人的陪伴和鼓勵，總讓人倍感溫馨。一位女網友表示，她前陣子跟交往2年多的男友分手了，最近在跟阿嬤聊天的時候，有提到兩人分開了。阿嬤聽到當下沒有太大反應，沒想到在孫女回學校後，卻傳了超暖的訊息，讓原PO直呼，「看到這句都要感動到哭了。」

這位女網友在《Dcard》匿名PO文「分手了 阿嬤的反應」，文中表示，她前陣子跟在一起2年多的男友分手了，過了一段時間，其實已經不太難過，只是一直都沒把事情告訴家人。結果在跟阿嬤聊天，被問「怎麼沒帶男朋友回來？」她只好老實坦承分開的事情，「阿嬤當下其實沒太多反應，就安慰幾句，今天回學校，就收到阿嬤的訊息。」

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▲▼祖孫，孫子，親情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿嬤簡單一句訊息，讓原PO又想回家了。（示意圖／Pixabay）

接著原PO貼出一張LINE訊息截圖，只見阿嬤簡單地傳來一句「不要流淚 畢業的時候 做一個 女強人 給他看」，這句話讓女網友直呼「原本沒有要哭的，看到這句都要感動到哭了，又想回家了。」事後她也更新貼文，說她跟家人感情一直都很好，只是不善用言語表達，看到阿嬤的訊息當下真的泛淚，「難過的時候家人的安慰真的讓人想哭到不行。」

原PO還透露，阿嬤今年已經75歲了，「用智慧型手機已經五年有了XD 打字的部分，她都是用語音辨識成中文的。」看到貼文後，網友紛紛留言，「為什麼我看到這段話也哭了」、「阿嬤好暖」、「有缺乾孫嗎」、「你阿罵會用手機而且還能打這麼多字，很強欸」、「看到阿嬤的話，我也想哭了。」

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