貿易戰趨緩帶氣勢！美股道瓊上漲100點　美媒：年底前股市樂觀

▲美股三大指數皆漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導



美國股市16日開盤後走高，收盤時略跌，道瓊工業指數開盤後一度飆漲200點，收盤時100.51點或0.36%，收在28,235點，標普500指數上漲22.65點或0.71%，收報3,191點，那斯達克指數上漲79.35點，收在8,814點，三大指數在盤中時一度創新高。



「IHS Markit」在16日公布美國12月份採購經理人指數初值，綜合PMI指數升為52.2，比前期略高，製造業及服務業 PMI 指數，則分別報 52.5 及 52.2，服務業PMI創下5個月新高，也帶動股市上漲。



美中雙方在經過一年半的貿易戰後，終於完成第一階段協議，讓股市持續看好，CNBC分析，雖然中美雙方的貿易戰可能還未結束，但至少有重大突破，像去年底那樣股市崩跌的狀況不太可能再度發生。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）在先前向CNBC表示，協議第一階段預計會在一月初完成簽署，接下來將會開始協商第二階段。

個股方面，有報導指出波音公司將考慮停止生產737 Max，讓其股價下跌4.29%，迪士尼則是宣布與法國威望迪 (Vivendi) 付費電視「Canal +」合作，收盤時小漲1.42%。



歐洲股市表現也不錯，尤其在英國，大選過後氣氛樂觀，也將與美國展開貿易談判，帶動股市，倫敦FTSE 100指數上升165.61點或2.25%，收在7519.05點；法蘭克福DAX 30指數升124.94點或0.94%，收報13407.66點；巴黎CAC 40指數上漲72.64點或1.23%，收5991.66點。