　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 推動「彈劾川普」投票　民主黨議員：良知驅使我這麼做。（圖／路透社）

▲民主黨認為川普濫用職權。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

近來有十多家美國大牌媒體發表社論，呼籲彈劾總統川普（Donald Trump），包括知名的《華盛頓郵報》（Washington Post）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）、《波士頓環球報》（Boston Globe）都加入行列，《紐約時報》（New York Times）社論標題更是簡潔有力，直接寫出「彈劾」。

川普7月與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyi）通話，被民主黨認為是在施壓對方，藉此調查爭取2020總統大位的前副總統拜登（Joe Biden），這是川普的政敵。《華盛頓郵報》報導，多家媒體社論近期紛紛呼籲彈劾川普，內容都主張參議院必須拿出有關總統犯下輕罪、重罪的有力指控。

不過美媒Politico指出，這一波社論風暴的程度還不如20年前，當時前獨立檢察官斯塔爾（Ken Starr）報告公布後，有超過115家媒體董事會都要求前總統柯林頓（Bill Clinton）辭職。

《紐時》14日社論寫道，川普濫用職權，扣住大量軍援，施壓脆弱的盟友烏克蘭，直到烏國同意幫助他調查政敵，他的行為讓國會無法充分履行憲法賦予的監督職責。

 
ET快訊
快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：有點晃
快訊／19:26東北地區有感地震　大台北國家級警報
黑道發2000萬追緝令！顏清標也讓三分的「教父」徒孫　狠噱全
泡麵吃多恐胃癌！專家曝健康煮法　「這步驟」超重要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

腹部劇痛送醫！單身女檢查中「嬰兒頭部滑出」　生下男嬰才知懷孕

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

日韓局長級會議時隔3年又召開　貿易戰有望緩解

打撈700具屍體！66歲嬤幫埋無名屍：若偷拿財物「早就發大財」

繼珍奶之後...日媒預測：台灣「古早味海綿蛋糕」將風靡全日本

帶保險箱去同學會…東京老翁炫耀「我有上億元」！凌晨遭砸破頭不治

失眠吞藥醒來「全身被剝光」下面痛！　19歲妹睡著遭男友性侵崩潰爆哭

發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

腹部劇痛送醫！單身女檢查中「嬰兒頭部滑出」　生下男嬰才知懷孕

美國十多家大牌媒體社論齊喊「彈劾川普」　紐時：濫用職權！

日韓局長級會議時隔3年又召開　貿易戰有望緩解

打撈700具屍體！66歲嬤幫埋無名屍：若偷拿財物「早就發大財」

繼珍奶之後...日媒預測：台灣「古早味海綿蛋糕」將風靡全日本

帶保險箱去同學會…東京老翁炫耀「我有上億元」！凌晨遭砸破頭不治

失眠吞藥醒來「全身被剝光」下面痛！　19歲妹睡著遭男友性侵崩潰爆哭

發電站拆除　215米高煙囪隨塵土消失泰晤士河畔

心臟藥「心達舒」回收！賽諾菲：異物疑是「人類乾燥血液」

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

台南議會國民黨團轟陳宗彥教唆新住民投廢票　高呼下架傲慢囂張的民進黨

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

新北文化路公車專用道將啟用　「分流」、「直捷」提升交通安全

「重大議題連署平台」門檻應調降　韓國瑜：3千人連署就是「公共議題」

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

國際熱門新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

一家五口搬家　隔天全部詭異慘死

越南雪乳妹手機被偷　拒付贖金「竟被流出含蕉片」

14歲男孩登山採果　踩到炸彈引爆亡

陸客團車禍3死23傷　司機低頭釀禍

他面試爽約謊稱「嬤過世」下場超慘

20歲男打遊戲口渴　誤喝清潔劑慘死

環保少女乘車坐地　德鐵：她搭頭等車廂

他許願快來開店　漢堡王親自幫圓夢

一覺醒來發大財！她戶頭多11億存款驚呆

加密貨幣創辦人「身帶40億蜜月猝死」投資者要求開棺見屍

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

17歲少年色鉛筆畫動物　生動有靈性

更多熱門

相關新聞

美強打貿易保護主義　擬對歐盟更多產品徵收100％關稅

美強打貿易保護主義　擬對歐盟更多產品徵收100％關稅

據 CNBC 報導，川普政府正在計畫對先前從關稅中免除的歐洲產品，徵收高達100％的關稅，這些產品都是歐元區最具代表性的，包括愛爾蘭威士忌、蘇格蘭威士忌以及乾邑白蘭地。

19歲妹失眠吞藥　睡夢中遭男友性侵

19歲妹失眠吞藥　睡夢中遭男友性侵

美官員曝：中國刺探行為愈加大膽

美官員曝：中國刺探行為愈加大膽

美成貿易戰贏家？紐時：大成本換小協議

美成貿易戰贏家？紐時：大成本換小協議

5歲童暖心義賣　讓123人有營養午餐

5歲童暖心義賣　讓123人有營養午餐

關鍵字：

彈劾川普北美要聞

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面