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貿易戰「進入颱風眼」　美銀美林：美2020大選後再升級

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▲▼上海洋山深水港,中美貿易戰。（圖／路透）

▲美中宣布達成首階段貿易協議，投行警告美大選後恐在升級。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國與中國日前宣布達成第一階段貿易協議，外界觀望美中貿易戰是否能夠結束。投資銀行美銀美林16日發表報告說，目前斷定貿易戰能持續降級仍言之過早，預期在2020年美國總統大選後，雙方在貿易和技術方面之戰可能再度升級。

美銀美林報告說，協議較預測略佳，若能落實將可達至貿易休兵，有助於穩定全球貿易環境；然而，現在作出美中貿易戰降級能一直持續的結論仍言之過早，除了法律和行政程序是否能正確執行，以及雙邊貿易是否馬上反彈仍有待觀察外，美中之間仍存在一些敏感議題，例如美國對華為禁售令不包括在第一階段協議內。由於缺乏大規模電子產品和軟體的訂單，中國增加進口的目標可能會受到威脅。

在中國增加採購美國農產品方面，中方13日表示，有關採購規模細節將在晚些時候公布。美銀美林分析，多家媒體報導稱中國承諾於2020年採購價值400億美元以上的美國農產品，但以中國2012年和2014年年進口287億美元美國農產品的峰值看來，400億美元以上的進口規模仍較為困難，但也並非毫無可能性。

至於第一階段協議中，中方承諾在未來兩年內增加採購2,000億美元美國商品與服務，美銀美林估計，在2020年和2021年內，美國從中國的進口總之將成長56％。

美銀美林在報告最後說，美中兩國作出讓步達成停火值得稱許，但在美國總統大選前仍存在風險。報告中指出，美中摩擦在2020年內仍然存在，且貿易戰和科技戰可能在美國總統大選後再度升級。美銀美林形容，美中達成的協議，僅是近日「貿易戰之風眼」。

根據美中上周達成的第一階段貿易協議，美方降低對進口中國商品的部分關稅，交換中方增加採購美國農產品和其他商品。中國國務院15日表示，原計畫自12月15日起美國部分進口產品加徵關稅的措施暫不實施，其他關稅措施則繼續按規定執行，對美加徵關稅商品排除工作繼續開展。

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