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納粹「金髮屠夫」無名墳墓　神秘人詭異挖開…屍骨1根沒動就走了

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▲▼納粹德國黨衛軍軍官海德里希（Reinhard Heydrich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲1942年的納粹德國黨衛軍領袖海德里希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

德國柏林一處墓地近日發生詭異案件，有身份不明人士掘開有「納粹屠夫」之稱的納粹黨衛隊保安處創始人海德里希（Reinhard Heydrich）墳墓，但並未移動任何屍骨。擅自破壞墳墓在德國屬於犯罪行為，警方目前正積極追查掘墓人身份，並查明其犯案動機。

根據英國廣播公司（BBC）報導，位於柏林市中心的柏林榮軍公墓（Invalid's Cemetery），墓地管理員近日發現有一處無名墳墓遭人挖開，但月沒有任何屍骨被人移動的跡象。據悉，該墓埋葬的是前納粹黨衛軍軍官海德里希。

海德里希是黨衛隊高級軍官、納粹德國國家安全部長兼波希米亞和摩拉維亞保護國副總督，同時也是納粹屠殺猶太人的主要執行者；海德里希於1942年1月20日主持了惡名昭彰的「萬湖會議」，會議中，納粹高層商定「最終解決方案」，開始有系統性對猶太人實施種族滅絕。

海德里希外表英俊，但行事風格卻心狠手辣，因此獲得「納粹屠夫」的外號，又被人形容為「金髮禽獸」；就連希特勒本人，都曾形容過海德里希是「鐵石心腸之人」（the Man with the Iron Heart）。海德里希1942年遭捷克斯洛伐克游擊隊刺殺後，下葬在柏林榮軍公墓。

當年，納粹為了報復捷克游擊隊，指控附近的捷克利迪策村涉嫌掩護游擊隊，並將該村所有成年人屠殺殆盡，導致數百人遇害，其中包括許多兒童。「利迪策村慘案」發生後，捷克人的反納粹抵抗運動全面升高，此外也促使國際社會制定6月1日國際兒童節。

二戰結束後，盟軍下令所有納粹軍官其墓地均不得有任何姓名或身份標誌，避免被親納粹極端主義分子視為某種「聖地」前來朝聖，因此嫌犯極有可能是已經掌握海德里希埋葬位置者。根據德國法律，隨意挖掘墳墓的行為已經觸犯「褻瀆墳墓」罪，執法機關可依法對嫌疑人起訴。

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