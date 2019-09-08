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爸爸剛去世3小時...兒接「熟悉聲音電話」喊小名催促：快點回家！

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▲男人，工作，上班族，打電話，男生，男性，慌張，叫車，叫計程車。（圖／pakutaso）

▲接電話示意圖。（圖／pakutaso）

記者劉亭／綜合報導

鬼來電？杭州一名趙先生透露，自己的父親日前過世，他在3小時後接到一通電話，裡面的人聲音跟父親非常相似，並且不斷喊著他的小名，電話持續了4天，直到他趕回老家後才停止，這也讓全家人都相當毛骨悚然。

綜合陸媒報導，趙先生5日表示，自己長期在杭州工作，父親8月25日在老家過世了，接到家人通知後，他趕緊請假準備回老家。在趙先生忙著準備行李時，他的手機突然響了，接起來之後電話裡的聲音和爸爸很像，不斷喊著趙先生的小名，叫他快點回家。

▲▼葬禮、死亡 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲趙先生趕回老家參加葬禮，到了之後就沒有再接到電話 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

當時趙先生以為是老家的朋友打來的，沒有多想，買了車票就準備回家，而在每天早上6點他都會接到「爸爸」打來的電話，電話中也不多說什麼，只是不停地喊著趙先生在老家的小名，並且叫他趕快回家，這時趙先生開始覺得事情不對勁。

由於趙先生的小名只有老家父母、兄弟姐妹與老朋友才知道，而且這4天的電話內容都不重複，給親戚朋友聽了錄音檔之後，大家也都說跟父親「說話特別的像」。電話顯示從阿拉伯聯合大公國打來的，目前趙先生已經報警，由警察介入調查。

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