烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」　美國阻「馬達西奇公司」收購案失敗

▲烏克蘭同意中國收購馬達稀奇公司。圖為天驕航空與馬達西奇聯合展出的D-436-148FM發動機。（圖／翻攝自環球軍事）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯衛星通訊社15日報導，據悉就在這幾天，烏克蘭反壟斷部門批准了被譽為是「動力沙皇」的航空發動機公司馬達西奇公司（Motor Sich）的收購案，中國信威集團與北京天驕航空產業投資有限公司，取得該公司的控制權，美國自2014年就一直阻止中方完成這個收購案，但是最後還是宣告失敗。

馬達西奇是世界最重要的飛機發動機生產工廠之一，其生產的發動機廣泛應用於運輸機、民航機與多系列直升機，累計生產幾萬台不同用途的航空發動機，暢銷世界100多個國家，

綜合外媒報導，俄羅斯與烏克蘭於2014年發生戰爭時，馬達西奇的軍用出口遭俄國禁止，事業大受打擊。後來北京天驕航空與馬達西奇接觸，提供方案以挽救該公司。

從那時開始，美國就反對中企收購馬達西奇，以免中國取得軍用航空發動機技術，這是中國整體軍事能力落後於美國、俄羅斯的主要項目。川普政府還私下鼓勵美國軍火商人收購馬達西奇，儘管他們並不需要該公司的技術，但最新發展顯示，美方的阻撓已告失敗。

▲北京天驕航空與馬達西奇企業自2015年開始建立合作夥伴關係 。（圖／翻攝自環球時報）



馬達西奇公司總裁維亞切斯拉夫•博古斯拉耶夫（Vyacheslav Boguslayev）向烏克蘭國家通訊社表示，公司別無選擇，否則工廠將不得不關閉，「我可能要關閉工廠，要縮減工人的數量。我面臨著這樣的問題。我們決定尋找投資者。我們被提示誰會是投資者，我們去了中國並與之溝通。」

博古斯拉耶夫強調，除了購買股份之外，中國人還承諾在兩年內對該工廠投資2.5億美元。但是在馬達西奇工廠的股份出售之後，一些專利仍將歸烏克蘭所有，特別是伊夫琴科進步設計局（Ivchenko-Progress又稱第478試驗設計局）研發的發動機技術。

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