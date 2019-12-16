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解放軍002航母可能命名「湖南艦」　月底將舉行成軍典禮

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▲中共海軍新聞發言人程德偉證實，大陸航母穿過台灣海峽。（圖／翻攝自人民海軍影片）

▲大陸自主研發航母002號，網路上傳出可能命名為湖南艦。（圖／翻攝自人民海軍影片）

記者林彥臣／綜合報導

大陸第一艘自主研發的航空母艦002號航母，傳出大陸國家主席習近平，可能在12月20日後前往海南三亞主持002號的成軍典禮，另外還有網友推測，根據過去的命名慣例，002號航母可能命名為「湖南艦」。

根據《多維新聞》報導，002號自11月中旬南下經台灣海峽抵達海南三亞軍港後，這艘航母便毫無動靜，根據當地民眾的說法，002號航母在駐停軍港後，曾出現掛滿旗、塗刷舷側編號等情況。

報導指出，在12月初，有衛星照顯示，該航母甲板除搭載數架殲-15艦載機外，一旁的棧橋還出現疑似用於慶典的觀禮台，大陸網絡也流傳出這艘航母即將正式成軍的消息。

報導指出，中國首艘航母遼寧艦於2012年服役時，時任中國國家主席胡錦濤出席成軍典禮，猜測指，中國國家主席習近平也將會出席002號航母的成軍儀式，畢竟這是大陸完全自主研發的第一艘航母。

▲▼大陸002航母衛星空拍照，紅框處疑似是觀禮台。（圖／翻攝自微博@龍龘之）

▲大陸002航母衛星空拍照，紅框處疑似是觀禮台。（圖／翻攝自微博@龍龘之）

報導引述觀察人士的觀點，由於12月的中共政治局會議，以及中共經濟工作會議已經召開完畢，加上習近平將於12月20日當天出席在澳門舉行的澳門回歸20周年紀念活動，大概會在12月20日後以軍委會主席的身分，赴海南三亞參加國產航母成軍儀式。

另外，對於首艘國產航母服役後的名稱和編號，過去的說法指出將按照海軍規定的條例命名為山東艦，編號17號，緊隨遼寧艦的16號，但大陸網絡又傳出消息指，這艘航母也有命名為湖南艦的可能，編號也可能是18。

報導分析，由於遼寧艦隸屬北海艦隊因此使用北方省份艦名，這在其他一般驅護艦命名時使用各自艦隊防區內的地級市較為常見，因此002號航母不太可能命名山東艦，但湖南艦也只是猜測艦名之一。

還有大陸網友將湖南艦與中共前領導人毛澤東的誕辰聯系在一起，因為今年12月26日是毛澤東的126周年誕辰紀念日，所以也有聲音認為，002號航母可能在26日當天成軍。

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