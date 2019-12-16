陸首艘056A改進型護衛艦「朔州艦」服役　先進反潛聲納系統成亮點

▲解放軍首艘056A改進型護衛艦「朔州艦」正式服役。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍海軍10日於上海一處軍港為「朔州艦」（舷號610）舉行命名和入列儀式。資料顯示，「朔州艦」於2017年7月在上海滬東中華造船廠下水，為首艘056A改進型護衛艦。雖然該船艦排水量僅1300多噸，但是戰鬥力仍不容小覷，因為它配備了一套最先進的主／被動拖曳線列陣聲納，其探測距離超過100公里，特別適合追蹤潛艇。

綜合陸媒報導，「朔州艦」的命名由來為革命戰爭年代，朔州人民竭盡所能幫助解放軍部隊、愛護軍人，為當地做出了卓越的貢獻，因此，朔州市委、市政府們提出「朔州艦」命名申請，藉此展示革命老區（革命根據地）人民對軍隊的深情厚義。

報導也稱，作為首艘056A改進型護衛艦，「朔州艦」的戰力非同凡響，因為它裝備的先進反潛聲納系統，彌補了解放軍近海反潛的弱點；另外，這艘護衛艦的火力也十分強大，其位於艦首的76毫米隱身艦炮，不論從射程還是火力都遠遠超過同口徑的陸軍火炮營。

而位於艦尾的海紅旗-10導彈也能攔截6公里範圍內的來襲導彈；艦體中部亦配備了4枚鷹擊-83J艦艦導彈，攻擊距離大於200公里。報導指出，「朔州艦」麻雀雖小，五臟俱全，不論是進攻還是防守都有著不俗戰力，可以說是性能相當優秀的反潛型輕型護衛艦。

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