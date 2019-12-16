說服藍綠憲政改革　宋楚瑜：台灣有總統選舉　功勞最大的是我

▲總統候選人宋楚瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜16日受訪時說，台灣要選的是一個一路走來堅持台灣價值的人，「台灣今天會有總統選舉，功勞最大的人就在這個地方，我去說服所有的國民黨黨內高層，民進黨的這些好朋友」，大家一起完成憲政改革，可以選總統、立法委員。

針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲批評總統府秘書長陳菊的炮火非常猛烈，被質疑是在助韓、「柯韓一家親」。宋楚瑜表示，「台灣的政黨個人有個人的作法，我不需要去評論」。

被問到是否會影響到自己的選情？宋楚瑜指出，台灣各人有各人的訴求，台灣要選的是一個一路走來堅持台灣價值的人，台灣今天會有總統選舉，功勞最大的人就在這個地方，「我去說服所有的國民黨黨內高層，民進黨的這些好朋友，大家一起共同完成我們的憲政改革，可以選總統，可以選立法委員」。

宋楚瑜強調，他很關心台灣真正的價值讓對岸、全世界看到，台灣人可以自己管好自己，台灣可以有自己選舉的制度，可以平靜的選舉，因此他用這個來訴求，可以為台灣做點事。

宋楚瑜還提到，昨天去看到南方澳，真是會掉眼淚，民進黨做八年，國民黨做八年，你去看看觀光漁港像是難民窟，丟不丟臉？做了八年有人好好去嗎？喬被你們搞垮掉，沒有人好好去管，台灣需要一個會管事的人，重新把光榮找回來。

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