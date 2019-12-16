　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

說服藍綠憲政改革　宋楚瑜：台灣有總統選舉　功勞最大的是我

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統候選人宋楚瑜出席2020總統大學青年論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲總統候選人宋楚瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜16日受訪時說，台灣要選的是一個一路走來堅持台灣價值的人，「台灣今天會有總統選舉，功勞最大的人就在這個地方，我去說服所有的國民黨黨內高層，民進黨的這些好朋友」，大家一起完成憲政改革，可以選總統、立法委員。

針對台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲批評總統府秘書長陳菊的炮火非常猛烈，被質疑是在助韓、「柯韓一家親」。宋楚瑜表示，「台灣的政黨個人有個人的作法，我不需要去評論」。

被問到是否會影響到自己的選情？宋楚瑜指出，台灣各人有各人的訴求，台灣要選的是一個一路走來堅持台灣價值的人，台灣今天會有總統選舉，功勞最大的人就在這個地方，「我去說服所有的國民黨黨內高層，民進黨的這些好朋友，大家一起共同完成我們的憲政改革，可以選總統，可以選立法委員」。

宋楚瑜強調，他很關心台灣真正的價值讓對岸、全世界看到，台灣人可以自己管好自己，台灣可以有自己選舉的制度，可以平靜的選舉，因此他用這個來訴求，可以為台灣做點事。

宋楚瑜還提到，昨天去看到南方澳，真是會掉眼淚，民進黨做八年，國民黨做八年，你去看看觀光漁港像是難民窟，丟不丟臉？做了八年有人好好去嗎？喬被你們搞垮掉，沒有人好好去管，台灣需要一個會管事的人，重新把光榮找回來。

白白胖胖也是一種美

ET快訊
快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：有點晃
快訊／19:26東北地區有感地震　大台北國家級警報
黑道發2000萬追緝令！顏清標也讓三分的「教父」徒孫　狠噱全
泡麵吃多恐胃癌！專家曝健康煮法　「這步驟」超重要
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南議會國民黨團轟陳宗彥教唆新住民投廢票　高呼下架傲慢囂張的民進黨

「重大議題連署平台」門檻應調降　韓國瑜：3千人連署就是「公共議題」

超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化

「特勤吳彥祖」撩落去！超冷酷眼神坐浪漫白木馬　護衛韓國瑜畫面超違和

王淺秋轉韓國瑜競辦總發言人　高市府推美女主播任副發言人

蔡英文解決陸客不來！全球來台旅客1111萬　旅館營收增10億

說服藍綠憲政改革　宋楚瑜：台灣有總統選舉　功勞最大的是我

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

王浩宇指秦金生赴陸閱兵　宋楚瑜轟：還有一點人性嗎？

愛情摩天輪被卡關好氣！　韓國瑜轟林佳龍「完全狀況外」

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

台南議會國民黨團轟陳宗彥教唆新住民投廢票　高呼下架傲慢囂張的民進黨

「重大議題連署平台」門檻應調降　韓國瑜：3千人連署就是「公共議題」

超大牌樂團！首場公開演出總統蔡英文現身助陣　許淑華用行動力支持流行音樂文化

「特勤吳彥祖」撩落去！超冷酷眼神坐浪漫白木馬　護衛韓國瑜畫面超違和

王淺秋轉韓國瑜競辦總發言人　高市府推美女主播任副發言人

蔡英文解決陸客不來！全球來台旅客1111萬　旅館營收增10億

說服藍綠憲政改革　宋楚瑜：台灣有總統選舉　功勞最大的是我

網PO文反串「投韓總選票記得簽名！」　王淺秋截圖報案：抓出幕後操控者

王浩宇指秦金生赴陸閱兵　宋楚瑜轟：還有一點人性嗎？

愛情摩天輪被卡關好氣！　韓國瑜轟林佳龍「完全狀況外」

心臟藥「心達舒」回收！賽諾菲：異物疑是「人類乾燥血液」

全球陸地最低點「登曼冰川」藏海平面下3.5公里　深度是聖母峰的一半

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

台南議會國民黨團轟陳宗彥教唆新住民投廢票　高呼下架傲慢囂張的民進黨

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

墨西哥郊區農場挖出50具屍體　具是失蹤人口

新北文化路公車專用道將啟用　「分流」、「直捷」提升交通安全

「重大議題連署平台」門檻應調降　韓國瑜：3千人連署就是「公共議題」

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

政治熱門新聞

ET民調／國民黨北市立委領先4區

即／韓國瑜挺波特王　深夜直播抗議

波特王公司11時將出面說明解約風波

ET民調／何志偉、蔣萬安可望連任

賴清德假傳佛旨支持3號？命理師回嗆

陳菊留債！民進黨指責：高雄人對不起台灣

特勤吳彥祖護韓國瑜搭木馬　畫面超違和

總統2字被命令下架！波特王不能接受：民主得來不易

波特王跟小英拍片遭陸解約　府：稱台灣總統很正常

波特王團隊670字6點聲明　2關鍵切心解約

影／曝光蔡政府10大跳票事蹟　韓辦：喝醉的「渣男政府」

1221挺韓大遊行　幕僚估20萬人到場

上節目被10位年輕人嫌棄　韓國瑜尷尬了

波特王解約風波延燒！公司出面說明了

更多熱門

相關新聞

蔡英文解決陸客不來！全球來台旅客1111萬　旅館業增10億

蔡英文解決陸客不來！全球來台旅客1111萬　旅館業增10億

交通部觀光局16日舉辦Tourism 2030全國觀光政策發展會議」。總統蔡英文出席致詞時表示，過去3年台灣觀光結構改變，來台單一最大的中國市場由44%降至24％，但總體觀光人數增加，期許未來10年觀光創兆元級產值。

王浩宇指秦金生赴陸閱兵　宋：有人性嗎？

王浩宇指秦金生赴陸閱兵　宋：有人性嗎？

摩天輪卡關　韓國瑜轟林佳龍「完全狀況外」

摩天輪卡關　韓國瑜轟林佳龍「完全狀況外」

綠兩件事被罵翻　游盈隆：民進黨推卸責任

綠兩件事被罵翻　游盈隆：民進黨推卸責任

高虹安：柯P、小英聲量黃金交叉

高虹安：柯P、小英聲量黃金交叉

關鍵字：

宋楚瑜2020大選2020總統宋楚瑜

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面