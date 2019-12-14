教育部啟動「港澳生轉學來台試辦計畫」　台大、成大、中興獲核准招生

▲香港情勢緊張，台灣大專接納港生來台旁聽。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

因應香港情勢發展，教育部邀集陸委會、移民署及外交部，跨部會推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」，因應香港學生突發或緊急需求專案來台修讀學位。

教育部表示，該試辦計畫是針對目前在港就讀之港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生所規劃的學習銜接措施，各校可在12月底前向教育部申請辦理「新生入學」或「轉學」招生申請，學校得在招生期程規劃、課程設計且確保教學品質前提下，辦理108學年度第2學期春季入學或109學年度第1學期秋季入學。

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教育部說明，目前已獲教育部同意辦理且已於學校網站公布招生簡章之學校，計有台灣大學、成功大學及中興大學等校;另有清華大學、交通大學、台北醫學大學等學校陸續送件申請中。各校可明年2月28日前受理報名，但實際截止時間以學校公布之簡章為準。

▲教育部近日邀集陸委會、移民署及外交部，推動「在港就讀港澳生、外國學生及港澳具外國國籍之華裔學生來台入學及轉學試辦計畫」。（圖／記者崔至雲攝）

教育部也強調，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來台訪問、交換或修讀學位，此一態度不會改變。國內多所大學基於與香港大學締結之姊妹校及合作協議，因應目前香港情勢也都盡力協助港生來台學習銜接。

以台大為例，截止11日到該校領取學生證旁聽的香港籍及外國籍學生計174人;另各大學每年也依外國學生、僑生及港澳生來台就學相關規定，提供10%外加名額，透過「單獨招生」、「個人申請」、「聯合分發」等多元招生管道，招收各級畢業生，11、12月間正值各大學單獨招生、個人申請報名期間，明年2、3月則為聯合分發報名期間，香港學生仍可循此管道報名來台就學。

目前已獲同意實施試辦計畫並公告簡章的台大、成大、中興三校，均積極對外宣導。以成大為例，近期將舉辦公開說明會，宣導寒假返港須注意事項，並說明專案轉學相關事宜，全方位關懷港生。

