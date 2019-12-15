淡大學生數創史上新低！蘭陽校園4系110學年度遷回淡水

▲淡江大學蘭陽校園。（圖／淡江大學提供）



記者許展溢／台北報導

淡江大學傳出11月校務會議通過110 學年度蘭陽校園4個學系將併入淡水校區，主因是目前全校學生數約2萬4千多人，創史上新低，估計109學年度會更低。淡大向《ETtoday新聞雲》證實考量未來整體校務發展，確實有此計劃。

淡大蘭陽校園位於宜蘭縣礁溪鄉，近3年學生註冊率一路往下滑，僅達83.4％，該校區4科系分別為資訊創新與科技系、國際觀光管理系、英美語言與文化系和全球政治經濟系，學生數約1千多名。

請繼續往下閱讀...

淡大秘書長劉艾華說明，蘭陽校園已有15年，過程中發展很好，尤其全英文授課師生都非常能夠適應、接受，但不少學生因地緣關係，想上這樣的課也無法，這也是遷回本校最大原因，希望能將國際化教育帶回淡水校區，讓淡大國際化發展更完整、更好。淡大校長葛煥昭強調，這是一整個層級的規劃，蘭陽校園遷回淡水只是校務會議提案一部分，整體考量是學校面對未來趨勢、市場發展有所決議，並不是只有蘭陽校園遷回而已。

至於少子化因素，劉艾華強調，這是一直都有的事情，學校都有陸續在面對調整，蘭陽校園撤掉只是配合因素。相較淡水校區有20公頃，蘭陽校區40公頃，他表示，就算撤掉也不會荒廢，畢竟該處還是淡大的校地，未來也許會發展高中、長照或在職教育等，但目前還沒有定論。

教育部回應，各校若想裁撤或新增系所，必須在明年3月中前呈報，但目前還沒收到淡大此計畫，收到後預計明年8月中前會審核並核定。



