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郝龍斌羅智強拜訪中市議會　建議修自治條例「中火議題納入地方公投」

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▲郝龍斌、羅智強拜會台中市議會國民黨團。（圖／記者鄧木卿攝）

▲郝龍斌、羅智強拜會台中市議會國民黨團，呼籲「中央拆公投，地方救公投」。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨副主席郝龍斌與台北市議員羅智強16日拜訪台中市議會國民黨團，郝羅2人認為，民進黨政府把公投和大選脫鉤，是違反直接民權，因此他們建議由議會提案修訂「台中市公民投票自治條例」，增加「公投綁大選」條款，也就是「中央拆公投，地方救公投」，羅智強更說，中部人最關心的中火議題，就可以納入地方公投。

郝龍斌表示，民進黨去年在九合一選舉敗選後，對於公投都不執行，所以他代表國民黨拜訪台中市議會國民黨團，就是希望透過地方議會，重新修改公投地方自治條例，把公投跟大選綁在一起，公投本來就是人民直接民權很重要部分，尤其地方民生相關議題，本來就跟藍綠沒有關係，因此希望透過修訂地方自治條例，由人民直接行使直接民權，決定地方事務。

羅智強表示，民進黨長年以來，都把公投當神主牌，不斷強調公投的重要，但是2018年的公投併大選的結果讓民進黨不滿意，所以蔡英文今年乾脆修法，把公投跟大選分開舉行，羅認為，公投跟大選同時舉行的話，才有足夠的投票率支撐公投案通過，因此，他們發起公投自治條例修訂運動，就是要凸顯三件事情，第一，國民黨才是真正在乎人民公投、直接民權的政黨。

第二，大選如果跟公投拆開舉行，要花兩筆錢，兩者合併舉行的話，可以大大減少成本，第三，一些地方性公投，比方中火議題，就可以透過公投，強力表達台中人的立場，目前台北市議會已經一讀通過台北市公投自治條例，另外也徵得新北市跟桃園市的國民黨團支持，今天來拜訪台中市議會，也是希望能夠串聯地方力量，就是中央拆公投，地方救公投，地方包圍中央。

羅智強強調，一旦地方公投自治條例通過之後，民進黨一定會說跟母法抵觸無效，但事實上並不會，公投法只規定中央的公投，每2年舉行一次，但並沒有規定地方的公投是何時舉行，因此地方議會所提的公投自治條例綁大選，並不會與中央法令衝突，其次，緊急或急迫性公投可以在公投案通過審議後，仍可以在半年內舉辦公投。

台中市議員李中及黃馨慧議員表示，去年大選公投結果，中央不滿意就修改公投為2年1次，且與大選脫鉤，以後恐怕很難通過公投案，影響百姓表達對政策與法令的複決，他們允諾如果當選立委後，一定要鬆綁此限制，恢復與選舉合併，才能提高投票率，通過公投。

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