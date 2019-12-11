羅智強曝「圍剿時間序」：楊蕙如網軍是民進黨辱蘇啓誠集團一員





▲羅智強「楊蕙如網軍就是民進黨辱蘇啓誠集團一員」。（圖／翻攝自羅智強臉書粉專）

記者徐政璿、袁茵／台北報導

「卡神」楊蕙如操控社會輿論間接釀成前大阪辦事處長蘇啓誠輕生，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。台北市議員羅智強11日貼出一張「楊蕙如網軍就是民進黨辱蘇啓誠集團一員」照片，直指楊蕙如網軍對蘇啓誠的詆毀，以及後來謝長廷等人的圍剿完全一致。

羅智強貼出的照片顯示，民進黨高雄市議員康裕成9月1日支付楊蕙如20萬元，楊蕙如網軍在9月6日攻擊大阪辦事處「垃圾的老油條」、「小夫管不到大阪處」，駐日代表謝長廷則在9月8日說「大阪不屬於我管」，外交部長吳釗燮也在9月8日要求大阪處寫檢討報告，民進黨不具名人士則表明「此次問題最大還是在大阪辦事處長身上。」

照片指出，9月13日晚間18點14分台日協副秘書長傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇啓誠，蘇啓誠於同日19點59分跟秘書說「辦公桌不用處理了」，接著在9月14日早上被發現遺體。

羅智強說，「從時序來看，楊蕙如網軍對蘇啓誠的詆毀，與後來謝長廷等人的圍剿完全一致！可見楊蕙如就是從謝系得到相關資訊，就是民進黨『辱蘇啓誠集團』的一員！」

羅智強認為，就是謝系的影響力，才能動用網軍去污衊外交官「黨國餘孽」、「垃圾老油條」，才會有民進黨的「不具名人士」說「謝長廷背黑鍋，問題在大阪處長身上」，立委蔡適應才會跳出來批評「大阪辦事處末梢神經慢半拍」，也才有外交部要蘇啓誠調職，逼迫對方選擇「以死明志」。

「我為蘇處長喊冤一年多，我在乎的公道很簡單！逼死一位外交官，總該有人道歉、負責吧？」羅智強提到，怎麼蘇啓誠離去到現在，謝長廷、吳釗燮、蔡適應都像個沒事人一樣，謝長廷只覺得「本來無一事，何處惹塵埃？」現在民進黨躲在警方的後面轉移焦點，國民黨是中計了，但如果連這樣罪證確鑿、逼死一位外交官的事件，民進黨都可以雲淡風清，未來還有什麼力量，能夠制衡民進黨呢？

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