柯文哲酸：民進黨除了網軍有進步　執政有改變嗎？

▲柯文哲出席南港生技產業聚落開發計畫BOT案開工典禮。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊亞璇／台北報導

2020選戰激烈，各陣營積極搶攻政黨票。民眾黨主席、台北市長柯文哲16日上午受訪表示，過去一年來，民進黨除了網軍有進步以外，執政有什麼改變嗎？希望台灣人民用智慧思考，如果在總統大局確認的狀況下，希望有什麼樣的國會。

民進黨副總統候選人賴清德日前喊出針對小黨「大義滅親」；內政部政務次長陳宗彥則說「政黨票投給小黨是浪費選票」。柯文哲直言，基本上他們自認總統大選券在握，當然下一個就是立法院席次的爭奪戰，反正就是選舉的策略，「我倒覺得也沒有奇怪，預期中的事情」。



被問到如何防守，柯文哲回應，他是講究證據的人，2008年到2016年，國民黨行政立法全面執政，2016到2020年，民進黨也是行政立法全面執政，在這兩次的全面執政當中，只看到「權力使人腐化，絕對權力使人絕對腐化」，台灣有沒有進步？沒有，這兩個黨有沒有進步？也沒有。



柯文哲說，現在目前總統大選對民進黨比較有利，民進黨應該在思考如何在國會單獨過半，但他也要提醒台灣人民，2018年11月24日投票的時候，當時台灣最大黨是什麼，是討厭民進黨，過去一年來，民進黨除了網軍有進步以外，執政有什麼改變嗎？不管是黨、政府，有做什麼改變嗎？沒有嘛，除了網軍的攻勢比較凌厲以外。



柯文哲最後呼籲，所以台灣人民用自己的智慧去思考，如果在總統大局確認的狀況下，希望的國會是什麼樣的國會。

另外，對於前立委林濁水指柯文哲的鐵粉族群年輕人的支持度已然崩盤，柯文哲表示，林濁水是他新竹中學的學長，作為新潮流的大佬，他當然要這樣子講，他非常清楚，股票高高低低，他的粉絲會增加、減少，他就是不段進化、進步，有錯就修改。

至於民眾黨全國後援會總會長謝俊洲幫國民黨立委候選人陳明義站台，柯文哲指出，這問題內部有討論，台灣民眾黨作為一個柔性政黨，如果是個人交情，也沒有嚴格禁止助選、站台，但是要穿背心，使用黨的資源、符號，除非有得到黨中央的授權，組織部的同意。他強調，內部會訂一個規則，個人是個人的事情，但要用黨的名義不宜。

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