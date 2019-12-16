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林鄭月娥向李克強述職　被要求：抓緊研究港「經濟社會矛盾」

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▲▼林鄭月娥2018年赴北京述職，見習近平、李克強 。（圖／香港特區政府）

▲林鄭月娥2018年向李克強述職。（圖／香港特區政府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日上午在北京向大陸國務院總理李克強述職，雙方談話的重點除了「反修例」風波外，很大一部份著重在經濟問題。李克強表示，特區政府要持續努力，依法止暴制亂，恢復秩序，並且抓緊研究香港經濟社會發展的一系列深層次矛盾與問題，維護香港長期繁榮穩定。

林鄭月娥此次在人民大會堂與李克強述職，步入會議室後，她首先與李克強握手合照，接著坐在李克強右手邊的座位，聆聽李克強發言。李克強指出，林鄭月娥行政長官此次來到北京述職，各方面都很關注，香港修例風波延續至今，對整個社會造成的損害，可以說是多方面的，「中央政府將一如既往的，堅定貫徹一國兩制方案，一如既往的堅定支持你（林鄭月娥）及特區政府依法施政，堅定不移的維護香港的長期繁榮穩定。」

李克強提到，當前香港經濟已經出現明顯的下滑，多個行業都遭到了重創，可以說是面對了前所未有的嚴峻複雜，「你帶領特區政府，竭盡全力維護社會穩定，也推出一系列保企業、穩就業的紓困舉措，這些可以說都是迎難而上。」

李克強強調，「中央政府對你，還有特區政府作出的努力，是充分肯定的，香港現在還沒有走出困境，特別特區政府要繼續努力，依法止暴制亂，恢復秩序，並且抓緊研究香港經濟社會發展的一系列深層次矛盾、問題，維護香港長期繁榮穩定。」

李克強說到告一段落後，由林鄭月娥發言，她首先感謝李克強對於香港的關心，以及對局勢的研判，接著表示，過去一年香港無論是在政治經濟社會方面，真的出現了一個非常嚴峻的局面，像在經濟方面，上半年已經出現了明顯下降，當時主要原因是外圍的因素，包含中美貿易貿易摩擦，所以只能有0.5％的增長，到第三季由於內部社會的動盪，更出現了明顯的下降。

不過，林鄭月娥發言不到一分鐘，媒體就被要求先行離開，完整述職內容有待北京、港府方面發布。據了解，林鄭月娥下午還會向大陸國家主席習近平述職。

▼林鄭月娥2018年向習近平述職。（圖／香港特區政府）

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