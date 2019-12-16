習近平接見林鄭月娥：充分肯定在非常時期「展示勇氣擔當」

▲林鄭月娥2018年赴北京述職。（圖／香港特區政府）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日下午在北京向大陸國家主席習近平述職。習近平表示，今年是香港回歸以來最嚴峻複雜一年，面對各種困難與壓力，林鄭月娥依法施政、恪盡職守，堅守「一國兩制」原則底線，做了大量艱苦工作，中央充分肯定林鄭月娥在非常時期展示的勇氣與擔當。

根據港媒報導，習近平指出，上月他在巴西出席金磚國家領導人會晤時，已表明中央對香港局勢基本立場和態度，提出三個「堅定不移」，包含維護國家主權安全發展利益的決心、貫徹一國兩制方針的決心，以及反對任何外部勢力干涉香港事務的決心。

習近平還說，中央將繼續堅定支持林鄭月娥帶領香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，期望社會各界人士團結一致、共同促進香港發展重回正軌。

林鄭月娥表示，「非常感謝國家主席對香港近半年局勢的關心及對香港的指導，以及對特區政府及特首在處理這麼大的危機時給予信任與支持。」

林鄭月娥上午向大陸國務院總理李克強述職時，李克強也說，「中央政府對你，還有特區政府作出的努力，是充分肯定的，香港現在還沒有走出困境，特別特區政府要繼續努力，依法止暴制亂，恢復秩序，並且抓緊研究香港經濟社會發展的一系列深層次矛盾、問題，維護香港長期繁榮穩定。」