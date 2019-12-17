習近平出訪前「澳門評級變負面」！　惠譽信評：兩地關係越趨緊密

▲惠譽將澳門的信譽評級改為「負面」。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸國家主席習近平將於18日至20日赴澳門，出席慶祝澳門回歸20周年大會，同時視察澳門特別行政區。不過，國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）昨（16）日卻將澳門的評級展望從「穩定」改為「負面」。

據星島日報報導，惠譽發表評級報告中顯示，澳門的評級展望已下調為「負面」，且長期外幣發行人違約評級（IDR）則依然維持「AA」級，原因是澳門與大陸之間的政治、金融關係，以及社會的連繫越來越緊密，所以讓兩地的主權評級更加一致，與香港評級下調的原因相近。

不過，對於香港以持續6個多月的示威抗議，惠譽先前指出，雖然香港的短期經濟前景繼續惡化，但中期前景則似乎較為正面，且目前沒有證據顯示社會動盪，會損害到香港作為全球金融中心的地位。

▲習近平與澳門新特首賀一誠。（圖／澳門新聞局）

反觀澳門，惠譽日前提到，大陸經濟增長放緩對澳門的博彩業造成了打擊，截至11月的年內博彩收入，已按年減少2.4%。據惠譽顯示，澳門因為管治、法治、經濟政策框架等都有別於大陸，所以目前的評級仍高一些，但隨著香港事件持續延燒，特別行政區近年加快融入為大陸國家管治體系。

據了解，習近平本次赴澳門將宣布一系列新政策，助澳門把經濟重心從賭場業轉向金融中心；此外，習近平會否發表與香港有關的言論也備受外界關注。