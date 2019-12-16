北京述職後會見港媒　林鄭月娥：2位領導人全力肯定

▲林鄭月娥前往北京述職 。（圖／翻攝香港特區政府）



記者柯振中／綜合報導

香港特首林鄭月娥16日下午前往北京，向大陸國家主席習近平述職，結束後召開記者會會見港媒。林鄭月娥表示，這次的述職有別以往，因為近期修例風波帶來香港社會的動盪，是回歸以來最嚴峻、複雜的局面，目前首要任務是依法制止暴亂，保持香港的繁榮、穩定。

綜合港媒報導，林鄭月娥16日前往北京述職，習近平在述職會議上說，上個月他出席巴西金磚國家領導人會晤時，已表明中央針對香港局勢的立場與態度，提出「三個堅定不移」，包含維護國家主權安全發展利益的決心、貫徹一國兩制方針的決心、反對任何外部勢力干涉香港事務的決心。習近平提到，中央將堅定支持林鄭月娥依法施政，堅定支持港警嚴正執法，以促使香港發展重回正軌。

▲林鄭月娥16日前往北京述職，會見習近平、李克強 。（圖／翻攝香港特區政府）



對此，林鄭月娥表示，相當感謝習近平對香港近半年局勢的關心與指導，也非常感謝香港社會面臨危機時，中央政府對特區政府的信任、支持。

林鄭月娥說到，這次的述職有別以往，因為近期修例風波導致香港社會動盪，雖然近期暴力行為逐漸減退，但有時仍會發生，非常感謝2位領導人的全力肯定，當務之急是依法制止暴亂，堅守一國兩制的方針，以保持香港的繁榮、穩定。

被問到領導人是否有依照《基本法》23條立法給予壓力時，林鄭月娥說道，維護國家安全是特區政府的責任，23條立法曾在香港引起爭議，因此若想成功推動，必須等待良好的時機、條件與環境才能推行，目前的首要任務仍是制止暴力。

林鄭月娥說明，除了暴力事件外，香港還面臨經濟下滑衍生的民生問題，例如失業、商家倒閉潮等等，2位領導人也表示理解。至於紓困措施如何推動，林鄭月娥指出，特區政府將密切監視社會狀況，隨後積極回應，領導人也會明白。

雖然香港近期民生遇到困難，但林鄭月娥提到，由於香港過去相當幸運，經濟發展非常好，上次出現經濟危機已是10年前，接下來將利用過往的積累，替市民解決困難。

▼林鄭月娥16日北京會見習近平、李克強。（圖／翻攝香港特區政府）



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