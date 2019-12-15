整盤蝦沒人敢吃！他聚餐「主動幫剝蝦」被女同事嫌髒　網吐槽：討厭這種體貼

▲原PO的好意反而害其他人都不敢吃了。（圖／翻攝自PTT）



記者黃可昀／綜合報導

不少人對於蝦料理實在又愛又恨，想吃但不想動手剝，嫌麻煩又害怕會用髒手。一名網友日前和同事聚餐，剛好有人點了一盤蝦子，他想說既然自己都要動手剝蝦了，乾脆幫大家把整盤剝完，這樣其他人就不必再用髒手，怎料這貼心舉動竟然造成反效果，最後聚餐結束還整盤蝦子沒人動。

原PO在PTT表示，他當天主動把所有蝦子都剝好殼，以為這樣能方便大家直接吃，但奇怪的是，同事們竟然全都略過這盤蝦，其他菜都快吃完了，唯獨蝦子沒有人動過，直到聚餐結束後，女同事才提醒他「這樣有點髒耶…」令他錯愕地說，難道好心幫大家剝蝦錯了嗎？

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▲被同事的手和指甲戳過的蝦沒人敢吃。（示意圖／取自pixabay）



有人幫忙剝好蝦殼看似很窩心，不過，如果對象是不熟悉的人，大部分網友都認為會怕怕的，「不知道你手有沒有乾淨吧」、「一直覺得吃別人剝好的蝦很噁」、「這跟親密度有關啦，如果是父母或伴侶剝的就還好，同事剝的就覺得怪怪的」、「真的遇過尾牙同桌肥宅同事主動剝好整盤蝦，結果沒人要吃QQ」、「其實我也覺得噁心，不懂為何要幫剝」、「寧願手髒，也不要吃別人剝好的蝦」、「老實說除了家人剝的，其他人剝我都覺得髒，管你正妹還醜男。」

網友也提醒，這種事情本來就該問清楚，免得自己以為貼心的舉動，反而讓同事留下不好印象，「這種事情也是人情世故的一種，代表你還不太懂」、「大學同學還可以，同事就不太好了吧」、「真的很髒，不喜歡這種體貼。」

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