　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲孟加拉工廠大火10死。（圖／翻攝自推特）

▲孟加拉工廠大火10死。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

孟加拉當地時間15日在首都達卡（Dhaka）郊區發生一起大火，造成至少10人死亡，而這是孟加拉一周內發生的第二起重大火警。位於達卡郊區的一間三層樓風扇工廠突然竄出火舌，接著就是熊熊大火，附近居民連忙報警求助。

綜合外媒報導，在達卡加吉坡（Gazipur）一間工廠突然竄出大火，消防人員到場救火時，已經發現10具遺體，但目前芿不清楚工廠在火災當時有多少員工在內，且起火原因仍需進一步調查。當地警方官員伊斯蘭（Jabedul Islam）表示，總共花了2小時才控制火勢，之後再進入火場進行搜索。

這場火警是孟加拉過去一週內發生的第2起重大火警，達卡西南方城鎮克拉尼干吉（Keraniganj）一間非法塑膠工廠11日也有嚴重火災，至少有19人死亡。據悉當地工廠很容易傳出火警，其中原因就是消防安檢並未做的完全，意外發生後讓許多員工無辜喪命。

ET快訊
被命令下架！波特王寧損失數百萬：民主得來不易　放棄大陸市場
超殺特價剩20分鐘！「冰冰霜」讓肌膚變亮好上妝　4個理由必買
奪命影片曝光！水泥車開下高速公路　機車停等紅燈遭輾1死5傷
LIVE／波特王「解約風波」延燒！公司出面說明了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

影／老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

他睡大街上3.5小時沒翻身　好心婦上前喚醒「竟發現成一具蜷曲凍屍」

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」羞拿手機拍下愛的形狀！

嫩弟被人妻拐玩脫衣撲克　「花棚大冰櫃當戰床狂搖」26年走不出陰影崩潰求死！

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

美特使出訪南韓　突向北韓喊話提議會面：你們知道如何找到我

氣候會議連開14天「沒有實際成果」　聯合國秘書長：我很失望

梅根16歲緊貼前男友舊照曝光！身穿「低胸緊身黑禮服」網驚呆

他面試爽約謊稱「嬤過世」 　老闆一封慰問信寄到家...下場慘了

第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」確信川普將連任！

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

最省錢調酒？長島冰茶含5杯shot！　酒保分解內容物...網：嚇到不敢喝

孟加拉工廠1周竄2惡火　3層樓工廠狂燒「消防員到場先抬10屍」惹鼻酸！

美特使出訪南韓　突向北韓喊話提議會面：你們知道如何找到我

氣候會議連開14天「沒有實際成果」　聯合國秘書長：我很失望

梅根16歲緊貼前男友舊照曝光！身穿「低胸緊身黑禮服」網驚呆

他面試爽約謊稱「嬤過世」 　老闆一封慰問信寄到家...下場慘了

第一階段貿易協議敲定　梅努欽透露「第二階段已著手進行」確信川普將連任！

慶祝聖誕節？挪威獵人付錢「射殺野生馴鹿」　高舉血色鹿角咧出笑容

中國要求議員訪團人數「比訪台團多1倍」　日本為難會議破局

賞櫻會「公款招待支持者」　安倍民調連2月下滑…不支持率反超！

陸客團遊加拿大車禍3死23傷「索賠117億」　司機低頭傳簡訊釀禍

慶富案新事證再指向綠高層人馬　吳怡玎：票投民進黨等同票投貪污犯！

湯文章／定時赴警局報到就能防逃嗎

世界唯一靠自己破億人追蹤！　PewDiePie婚後4月「宣布2020年暫退YouTube」

《RUN新聞》舉辦三周年粉絲見面會！給你最爆笑最溫馨的一小時！

淡水秘境網美打卡新景點　聖誕限定拍寵物超夢幻

一鍋居然只要49元！高雄新開小火鍋　還能爽吃飲料、冰淇淋

一秒穿梭歐美！絕美飄雪聖誕村在桃園　美照拍到不想離開

他批立委王定宇「不要臉」挨告　法官判無罪：針對行為適當評論

柯文哲酸：民進黨除了網軍有進步　執政有改變嗎？

天母人網批商圈沒落論　事實卻擺眼前「每5間店面空1間」

國際熱門新聞

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

一家五口搬家　隔天全部詭異慘死

14歲男孩登山採果　踩到炸彈引爆亡

陸客團車禍3死23傷　司機低頭釀禍

一覺醒來發大財！她戶頭多11億存款驚呆

他許願快來開店　漢堡王親自幫圓夢

乘客「忘情狂摳」...腳底死皮彈射　網：關3年啦

17歲少年色鉛筆畫動物　生動有靈性

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

爆乳女星腿開直播「下面嫩膚」！醫生儀器上下磨

被美方驅逐　中官員：迷路非硬闖

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

佛心主管發彩券激勵　菜鳥員工「新人運爆棚」狂中6千萬

更多熱門

相關新聞

五股工廠凌晨失火　辦公室遭燒毀

五股工廠凌晨失火　辦公室遭燒毀

新北市五股區16日凌晨3時許，中直路一間空氣壓縮機工廠突然冒出大量火煙，民眾發現後立即報警，警消獲報抵達發現該處坡度大導致水壓一度不足，於是陸續請求支援，出動多輛水庫車到場，經過布設水線射水灌救後，火勢迅速獲得控制並被撲滅，並無人員受困傷亡，確切起火原因有待後續調查釐清。

整地燒稻草　雲林老農全身焦黑亡

整地燒稻草　雲林老農全身焦黑亡

高雄2塑膠廠深夜大火　「粒狀物」滿天飛

高雄2塑膠廠深夜大火　「粒狀物」滿天飛

屏東暗夜工廠火警　鐵皮屋驚見女焦屍

屏東暗夜工廠火警　鐵皮屋驚見女焦屍

即／板橋4樓公寓惡火！男陷火海命危

即／板橋4樓公寓惡火！男陷火海命危

關鍵字：

孟加拉工廠火警消防

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面