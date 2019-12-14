少年法庭法官謝瑞龍拯救迷途孩子不餘力　縱火案讓他深受打擊

▲台南玉井縱火案造成7人亡，其中一名死者的兄長是台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，他內心深受打擊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井縱火案造成7人亡，其中謝姓男子一家3口喪命，謝姓死者是的兄長即是台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，據了解謝瑞龍曾轉介涉案人曾嫌到真理前輩堂接受教化輔導，如今發生縱火案，讓他深受打擊，台南地院表示，請給謝瑞龍法官一點空間。

據了解，謝瑞龍法官曾擔任台南地院刑庭審判長，目前是少年法庭庭長，他對迷途少年十分用心，希望讓這此犯錯的孩子回到人生的正途，他經常受邀參加公益講座，分享以他自已的成長經歷，來鼓勵大眾走向更美好的人生。

謝瑞龍法官以前受訪時曾說，他讀國小時，成績不是很好，從小在家裡就不受重視，所以國小畢業就到台中當學徒，做2個月後還是回去讀書。謝法官的家鄉是嘉義縣溪口鄉，於是繼續就讀溪口國中。國中時是讀放牛班，因為沒有想到要升學，所以國中畢業第2天，就到台北縣新莊學車床，學習車床10個月，又到苗栗去學習陶藝，學了2個月後再到新竹去學習木工製造、紅木彫刻家具，當了2年多的木工學徒出師，一直到國中畢業後3年，才有機會去讀新竹市光復中學補校商科，當時他根本沒有想過自己將來會讀大學，何況是讀法律系，好不容易離鄉背景半工半讀把3年的補校讀完，取得同等學歷結業證書後，就入伍當兵去了。

在快要退伍的那半年，他去買一些教科書準備考大學，那時候大學還很難考，錄取率很低。買了一些教科書、參考書，如國文、歷史、地理、三民主義之類的，還可以自修，但英文、數學就不行了，他還買一本國中英文參考書，內容很淺顯、小小的一本可以放在口袋裡，在當傘兵時利用操練空檔背單字及文法。

其實他的目標不是考大學，甚至認為可以考上專科就可以了，因為他認為自己沒有能力可以考上大學。他白天當木工，晚上去補習，在補習班讀了大概半年，整個生活其實都是靠自己安排，最後發奮讀書進考進文化大學法律系夜間部，大三考上書記官、1992年考上律師，1993年考上司法官。他從木工力爭上游到法官的人生經歷，激勵不少人。

台南地院少年法庭庭長謝瑞龍，長期關心非行少年，曾於2014年出版的「找回孩子失落的幸福」一書，收錄27名曾審理過犯錯少年的故事，從個案家庭背景以及所面臨的艱辛處境，探討法院該如何依據個案狀況，適時加以輔助，最後讓他們步入正軌，也讓社會大眾瞭解少年司法處遇過程。

謝瑞龍也曾經輔導過涉案縱火的曾嫌，還轉介曾嫌到真理前輩堂接受感化輔導，未料卻發生此一憾事，對謝瑞龍而言可謂雙重打擊，台南地院籲請外界不要打擾謝瑞龍法官，給他一些空間。

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