嫩小三狂展「深喉功」...人夫興奮拍照！正宮抓包氣瘋　她無辜喊：只有一次～

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▲▼男女,劈腿,3P,外遇,感情,腳,床。（圖／達志影像／示意圖）

▲人妻幫老公換手機，驚見裡頭性愛照，當下氣得直問對方，沒想到他竟立刻坦承外遇。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

40多歲的人妻小乃（化名）在幫吳姓丈夫換手機，而她在協助轉移手機資料時，卻驚見口交性愛照，當下便拿著照片詢問吳男。沒想到吳男一見照片，便立刻坦承外遇，讓小乃當場氣炸，並對吳男及小三提告通姦，台北地檢署11日也將2人起訴。

據了解，吳男與小乃結婚多年，而他因工作認識了30多歲的王姓女子，2人因此天雷勾動地火，發生婚外情，且還經常在外幽會嘿咻，吳男甚至還拿起手機自拍起與王女的性愛照，內容包括王女替他口交以及吳男在後方2人性器交和的畫面，但皆未露臉。

小乃看到照片時，瞬間頭皮發麻，驚覺有異，於是拿著照片詢問吳男，沒想到吳男一見便立刻承認外遇，讓小乃氣得一狀告上法院。

吳男在應訊時坦承，自己與王女2018年間開始交往，2人經常在王女租屋處嘿咻，且次數已多到數不清。不過，王女卻說只發生一次關係，還辯稱不知吳男已婚，但吳男一口咬定他知道。

檢方事後認為，透過照片就能知道罪證確鑿，且照片上的日期還不是同一天，因此不採信王女說法，並在11日將吳男、王女依通姦罪嫌起訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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