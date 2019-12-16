從1999年12月21日那天說起　東森購物工程製播部協理黃昭銘

我在1999年10月加入東森購物擔任導播一職。當時東森購物正在做頻道直播銷售的準備，預計12月21日首次直播，並且由我執行第一檔的直播。雖然之前已經on過2年多的直播節目，但購物節目直播還是第一次嘗試。東森購物當時是台灣第一家電視購物頻道，又是台灣購物史上第一個直播銷售頻道，直播當下會有哪些突發狀況，並不清楚。開台前，大家都非常緊張，只能努力的每天彩排，來確保第一場直播節目的順利完成。

執行開台第一檔直播

開台時有四個直播時段，每段兩小時，當時並不像現在這般有制度與規模。所有節目中要銷售的商品準備、現場的陳設與轉場，都是由節目部門和工程團隊一起處理負責。雖然當時直播的業績並不理想，但直播後所有工作同仁都會聚在一起檢討，也培養出非常深厚的革命情感與經驗。

2001年公司與韓國CJ購物台合作，我們也到韓國CJ購物台上課見習了一個月，真正了解到電視購物的精髓、商品銷售的策略、商品賣點的畫面設計以及電視購物的操作流程。回台後，將所學應用在每檔商品銷售上，讓購物畫面更吸引消費者，也試著設計出更多鏡頭來凸顯商品賣點，果然銷售成績開始直線上升。

請繼續往下閱讀...

一手調教出20多位導播人才

隨著公司業績快速攀升，我也由導播轉到管理職，負責培育更多的線上同仁。之後東森購物頻道由一個快速擴展到五個，需要的導播與製播人力高達300人，我一手調教出20多位導播人才，目前競頻的資深導播多是當時東森訓練出來的。我也被公司派到大陸四川星空購物擔任講師，協助相關開台事宜。





在東森購物的這段時間，也歷練過各種不同職務。曾經調去節目部負責銷售，也做過節目部第五台台長、負責五台的業績。壓力最大的就是，每天晨會要報告昨天的業績達成率與執行計畫，每天總想著業績要如何拼過其他四台，每天都要跟 PD、SH討論每檔商品的賣法與話術，真是絞盡腦汁！之後也擔任過旅遊台台長，將每年一次搶業績的旅展變成四季旅展，以提升業績。當時的旅遊節目，業績好的一小時可以輕而易舉的銷售1000萬元以上的旅遊商品。但銷售專家能力落差太大，如何讓資深同仁帶領資淺人員找出對的銷售訣竅，我也煞費苦心將當時原本各自召開的製播會議改成所有人員一起召開，讓資深專家協助提供想法和賣點，果然之後每檔都能有穩定的業績表現。2008年東森購物到大陸開台時，我也被派往上海、廣州四年時間，當時小孩年紀還小，忙碌的工作之餘，最牽掛的就是家人，很開心現在又回到台灣工作。

東森20年給我完整歷練

感謝公司在職務上給我的調動與磨練，讓我學習到工程以外的寶貴經驗，以及在電視購物上的完整歷練。當前電視購物所要面臨的挑戰還很多，如何做出更精準的商品銷售、更好看的節目、更高標的業績，還有賴大家攜手努力。相信未來在王總裁的帶領下，透過關企的資源整合、線上線下的虛實整合，定能創造東森購物更大的新藍海。