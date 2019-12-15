漁民不慎遭起網機絞傷　海巡緊急協助就醫

▲漁民捕魚時，不慎遭起網機絞傷手指血流不止，海巡人員緊急協助就醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊曾文溪安檢所，12月14日上午8時許接獲通報，安檢人員執行安檢勤務時，發現1名漁民不慎遭起網機絞傷，隨即通報安檢所主管後，派遣人員前往現場協處送醫，所幸無生命危險。

據了解，該漁民清晨一如往常於曾文溪出海口前方海域捕撈漁獲維持家計，不料一陣湧浪襲來，漁民竟遭熟悉的生財工具起網機絞傷手指血流如注，曾文溪安檢所接獲通報後，同時通報台南市消防局第六大隊土城分隊派員協處，另海巡副所長即攜帶醫療器材趕往現場救援，發現受傷漁民左手手指撕裂傷有大量出血情形，立即協助將該漁民帶回安檢所休息，並將其傷口包紮及提供保暖衣物與飲用水等待救護車抵達。

海巡人員將協助受傷漁民攙扶至救護車，送往至台南市佳里奇美醫院就醫，同步聯繫家屬前往照顧，家屬對海巡人員積極協助表達感謝之意。



南部分署第11岸巡隊表示，海巡機關雖司查緝走私及非法入出國，但對於救生救難及為民服務工作也尤其重視，秉持「為民服務，當仁不讓」之精神，民眾如於岸際發生或發現任何急難情事，隨時都可撥打海巡署「118」服務專線，海巡署秉持著熱誠的心，全力提供協助，竭誠為民眾服務。