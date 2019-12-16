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高雄網紅新景點「手工打造絕版福特復古車」　選美明星臉正妹來了

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▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市新興區一間咖啡店，邀請全球城市小姐選美比賽台灣高雄賽區冠軍柯純心和亞軍劉宜欣擔任一日店長，兩位選美佳麗親自泡茶與咖啡跟粉絲近距離互動，同時，店內的「鎮店之寶」也正式亮相，這輛全車手工打造Custom1938年Ford COE福特復古車（復刻版）一落地高雄就引發關注，並立刻成為網紅拍照打卡的焦點。

有「小王祖賢」封號的柯純心，今年只有17歲，五官精緻，被媒體封為「渾然天成的母胎美人」，日前參加全球城市小姐世界盃選拔大賽拿下最佳儀態獎，她在店裡親自泡水果茶給粉絲享用，之前她參加新竹市學生音樂比賽拿下高中職鋼琴Ｂ組甲等，目前正準備學測，在緊張的考試氛圍中，難得享受一下放鬆的時光。

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▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，左為柯純心，右為劉宜欣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，左為柯純心，右為劉宜欣。（圖／記者吳奕靖翻攝）

亞軍的劉宜欣則有「小昆凌」的封號，她有著深邃的輪廓，加上一口流利英語總是讓人誤以為是混血兒，原來她幼稚園就被父母送去學英文與音樂，從小就被父母捧在手心呵護，沒做過家事，進入高餐大就讀之後，大三那年獨自前往美國南佛羅里達研習，煮飯洗衣都得自己來，平常愛喝咖啡的她，現場煮咖啡跟粉絲分享，讓粉絲直呼「賺到了」。

兩位選美佳麗親自泡茶和咖啡自然吸引了許多民眾爭相合照，也有許多粉絲特地來到現場與女神一同享受英式下午茶的快樂時光。

▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）
 ▲手工打造車成高雄網紅打卡新點，找來有明星臉的選美佳麗來擔任一日店長 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐高雄站亞軍劉宜欣擔任一日店長泡咖啡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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