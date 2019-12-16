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遭呂國華指控為詐騙集團站台　陳歐珀反擊：拿出實證

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▲國民黨宜蘭立委參選人呂國華（左2），指控民進黨立委參選人陳歐珀為詐騙集團站台幫吸金，應公開向受害投資人道歉。（圖／記者游芳男攝）

▲國民黨宜蘭立委參選人呂國華（左2），指控民進黨立委參選人陳歐珀為詐騙集團站台幫吸金，應公開向受害投資人道歉。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭立委選戰捉對厮殺慘烈，國民黨宜蘭立委參選人呂國華，指控民進黨立委參選人陳歐珀為「羅塔國際未來島發展投資案」站台幫吸金，應公開向受害投資人道歉。陳歐珀澄清，「羅塔」公司已向周刊提告，且呂國華指控要拿出實證，如果是炒作這議題，是政治口水、無助於選情與選舉風氣。

▲陳歐珀（左1）澄清，呂國華指控要拿出實證，若是炒作政治口水、無助於選情。（圖／記者游芳男攝）

▲陳歐珀（左1）澄清，呂國華指控要拿出實證，若是炒作政治口水、無助於選情。（圖／記者游芳男攝）

陳歐珀澄清，他受邀參加不是站台，是參加開幕典禮，「羅塔國際未來島集團」已經對周刊提告，全案進入司法，他不便評論。而呂國華要拿出實證，講話要有證據要有事實，因不實的報導已經被人提告　及已進入司法程序，且也沒有受害者，這點已經很清楚，呂國華如果炒這議題，是政治口水、無助於選情與選舉風氣。

呂國華16日指控對手陳歐珀在今年（2019年）7月31日，到一個所謂「羅塔國際未來島發展投資案」的說明會中去站台，要求投資人一起來支持這個3千億的投資案。

呂國華表示，但據周刊報導這位朱傑麟是大陸通輯犯，因違法吸金被通輯而回台灣。如今，卻想以同樣方式來欺騙台灣民眾，而陳歐珀竟然為其站台，上台致詞時直接稱讚說：「我們朱傑麟是具有很豐富國際企業經營觀點」並鼓勵大家來支持，這樣站台不是背書那是什麼？事後陳歐珀卻說不認識朱傑麟？

呂國華強烈要求陳歐珀應該要繼續追查此案，且須為站台和背書負責，並說明這個投資案的真假？陳歐珀更要跟受害的投資人公開道歉，還給血本無歸的受害者一個公道。

呂國華強調，過去，宜蘭人就曾經因陳歐珀個人形象問題讓宜蘭人覺得有此「寶貝」立委很無奈，如今又出現一個幫假投資案的人背書站台的立委是無法讓宜蘭人接受的。

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