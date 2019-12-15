第一次談戀愛！工程師幫付330萬買房…事後遭罵「有病吧？噁心」

▲工程師幫忙付完房子的全款，竟被對方罵噁心。（圖／翻攝《小強熱線》，以下同）



記者柯振中／綜合報導

幫忙付了全部的房款，竟被罵噁心！大陸浙江杭州36歲的李姓男子身患小兒麻痺，憑藉著努力當上工程師，年薪約有人民幣20多萬元（約新台幣100萬元），但從小到大都沒交過女友，近期遇上了一個曖昧對象，為對方買了許多禮物，甚至幫忙付一棟房子的所有款項，沒想到竟被對方罵「你有病吧」，讓他傷心欲絕，目前已著手蒐證，準備起訴對方。

綜合陸媒報導，李姓男子今年5月報了旅行團，前往雲南旅遊，在旅途中認識了同團的笑笑（化名），當時2人相談甚歡，也在旅遊中互相拍照，結束行程後，2人交換聯絡方式，保持密切聯繫。

旅行團結束後，李男準備前往鄭州，因此與在鄭州工作的笑笑聯繫，得到對方肯定的答覆後，李男買了2張演唱會門票，與對方一起去聽演唱會，隔天又前往遊樂園玩耍。李男天真地以為，雙方已經確定戀愛關係，開始不斷為對方付出。

▼得知笑笑想要買房，李男想辦法替對方湊出全款。



遊玩結束後，笑笑向李男透露，自己想換手機；李男當下立刻表示，可以替對方買，接著就花了8274元（人民幣，以下同）買了一支新款的Iphone。到了6月中旬，笑笑說出「想買房子」的想法，大方的李男得知後，立刻替她出資，買一套公寓，總共花了76萬元（約新台幣330萬元），但連借據都沒簽。

直到後來，雙方的感情因為一支手機發生了變化。笑笑收到的那支新款Iphone在旅遊過程中弄丟，因此要求李男「再買一支給她」。但李男剛付完笑笑的房款，身上已沒有存款，因此拒絕笑笑的要求，沒想到笑笑立刻把他加入黑名單，直到這時，李男才醒悟，自己對笑笑的好，完全是一廂情願，若沒有滿足對方的要求，對方隨時會拋棄他。

李男醒悟後，對笑笑提出簽署合約的要求，讓笑笑分期攤還先前的房款，沒想到對方竟回應「你有病吧！你追我呢」、「房子是你來找我，為了追我，送我的」、「因為你從頭到尾都透露著噁心、無恥，恐怖」，讓李男傷心欲絕。

▼李男遭笑笑辱罵。



對此，當地律師表示，從雙方的聊天紀錄來看，李男曾向笑笑說這筆房款「利息就算了吧」，意味著一項無息貸款，而後雙方聊天達成協議後，李男透過笑笑的指示，把相應的金額支付給房產銷售商，因此這算是借貸事實成立。

當地律師指出，即使雙方沒有書面簽署合約，僅有口頭上的約定，但依然有法律效果，李男討回這筆房款的可能性相當大。李男得知律師的說法後，目前正在蒐集證據，準備起訴笑笑。

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！