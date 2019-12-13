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東方鬼vs.西方鬼差在哪？　他神解「倩女幽魂」故事：超好康邂逅

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燒金紙,環境污染,空氣污染,空污,燒紙錢（圖／記者季相儒攝）

▲東、西方文化有著不小的差異，也反映在神鬼信仰上。示意圖，與新聞無關。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有網友提到科幻影集《獵魔士》將上檔，他想起過去玩《巫師》遊戲時各種砍鬼、砍人，不過不管怎麼殺幾乎都是西方的鬼，遊戲中少見東方鬼，「東方鬼跟西方鬼差在哪？」該篇文章成功釣出「鬼怪專家」，闡述地球兩端不同文化，而遇上中國文化中的鬼可是浪漫許多。

*文章獲網友授權

網友zhahu (柵湖俠) 10日在PTT回文表示，提起東、西方鬼的差異，他認為西方的鬼相對比較可憐，可憐的地方就是幾乎沒有洗白的機會，「這部分可能是跟信仰有關」。

他分析，在人類歷史發展中，各地文化都自然產生了不同的信仰，東西方有個很大的差異就是對於「鬼」的看法。東方如華人世界的道教或佛教，要找出一個代表性的惡勢力、反射性的說出代表人物是有點困難的，「雖然說有恐怖的陰曹地府，但陰曹地府的Boss們是壞人嗎？」

「那就來說干擾釋迦牟尼的壞鬼好了...... 但是你叫得出這些壞鬼名字嗎？」在東方世界中，不少壞鬼只是個「過路的鬼」，沒有下一章節的戲份，連被記住名字的資格都沒有。

反觀西方信仰裡壞鬼的存在感就高多了，隨便問人聖經中的大魔王是誰，相信多數人都會答是「撒旦」，Satan是絕對的魔鬼，絕對的惡。柵湖俠認為，西方文化中對鬼先天的想法，是從信仰中所建立的「惡」，大法師、喪屍、惡魔、吸血鬼...... 大部分的鬼幾乎都是「邪靈」的形象，「你不知道他從哪冒出的，也許就只是股惡念。」

倩女幽魂（圖／翻攝劇照）

▲1987版《倩女幽魂》由程小東導演、王祖賢演出，被影迷視為經典。（圖／翻攝劇照）

不過這點在東方就不一樣了，大部分東方的鬼都有來頭，幾乎都是活生生的人變成的，在中國民間的傳說和故事裡面，大多認為「鬼魂」一定是人變成的，就連動物也不例外，「大樹變化為樹精、青蛇變化為蛇精、老鷹變化為......。」總之東方的鬼背後總是有些故事，正如超夯動畫《鬼滅之刃》一樣，會變成鬼總是有段屬於他的故事與哀愁。

柵湖俠說，不論好鬼、厲鬼，這些鬼都曾經為人，所以東方文化中總是試圖化解「鬼」心中的怨恨，在許多故事中都能看見惡鬼在最後被善終超渡的橋段。就如蒲松齡的《聊齋志異》，裡面最經典的人鬼共處案例，莫過於〈聶小倩〉篇了，寧采臣和女鬼聶小倩相愛的故事，「領先了第六感生死戀200年首先上映了」！

他對這短篇印象深刻，書中對小倩的形容就是個絕世美人，「肌映流霞，足翹細筍，白晝端相，嬌豔尤絕」，白膚、細足又美顏，展現了東方華人對鬼展現的好感簡直是突破天際了。

對於東方鬼跟西方鬼的最大差異，柵湖俠留下技術總結，「就是東方的鬼有人性多了呢」！最後，他以經典電視劇《倩女幽魂》為例，「遇到美麗好女鬼來場浪漫邂逅的好康，在幾百年前的古人世界裡，從來就只在東方鬼的故事裡才會發生喔。」

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