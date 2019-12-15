快訊／台南玉井縱火案7死2傷　地院裁定凶嫌「羈押禁見」

▲火涉嫌縱火造成7死2傷的曾姓男子，案發時坐在地上，被負責管制火場交通的玉井分駐所警方將他逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井縱火案造成7死2傷，主嫌曾姓男子打電話向警方投案，表示自己是縱火犯。檢察官複訊後以涉嫌殺人、放火等罪嫌重大，有逃亡之虞向台南地院聲押。台南地院召開羈押庭，15日凌晨裁准羈押禁見。

台南地院行政庭長林福來指出，有關台南市玉井區發生縱火殺人案件，經台南地方檢察署檢察官聲請羈押，法院強制處分庭值班法官審理後，裁定羈押禁見，相關理由如下：



一、被告曾嫌承認涉有刑法之放火罪嫌、刑法之殺人罪嫌，並依據檢警偵辦之證據，被告曾嫌犯罪嫌疑重大。

二、被告曾嫌涉犯重罪，之後將面臨鉅額民事求償及刑事重刑處罰，且被告與現居地之地緣關係不深，有事實足認為被告有逃亡之虞。

三、被告曾嫌所涉為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，屬於重刑罪名，依據趨吉避凶等基本人性，可預期被告逃匿以規避審判程序之進行及刑罰之執行之可能性甚高，有相當理由不排除被告曾嫌之後有逃亡、滅證、串供之可能。





四、為確保追訴、審判或執行程序之順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，再參酌被告所涉殺人、放火等罪嫌，造成多人死亡，害及人命，嚴重危害社會治安，妨害社會安寧，權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益、身心狀況及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要。裁定被告應予羈押，並禁止接見、通信 。

據了解，台南市玉井區三埔里一處道場14日凌晨發生火警，台南市消防局派出各式消防車20多部前往搶救，消防人員到火場發現起火的是「一貫道前輩堂道場」休息處，平日有約50人居住該處，火警發生有許多住戶逃出，但仍有多人受困，消防人員全力搶救火勢，火勢於凌晨2時47分許控制，3時16分撲滅。

清理火場時，消防員發現2樓有6人成為焦屍，一名陳姓女子（彰化溪州人，OHCA）無呼吸心跳，由左鎮分隊救護車載送前往衛福部台南醫院新化分院急救不治身亡，2名曾姓男子（係兄弟）2樓跳樓逃生時受輕傷，由救護車送麻豆新樓救治；現場燃燒面積約190平方公尺，起火原因初步認為是人為縱火。

14日凌晨3時許，台南市警玉井分局玉井分駐所逮捕涉嫌縱火，並坐在火場外的20歲曾姓男子，但曾嫌情緒激動，自稱曾在此道場修行，案發當時從市區買了兩桶5公升的汽油到現場，使用衛生紙點火縱火。經檢察官於玉井分局訊問後，認定曾嫌涉犯放火、殺人等罪嫌，嫌疑重大，有逃亡之虞，向法院聲請羈押。

台南地院召開羈押庭，15日凌晨裁准羈押禁見。