玉井縱火7死／倖存者整理佛堂…悲斥「毫無人性」！冷血嫌嗆：我殺人不眨眼

▲曾姓嫌犯態度相當高傲、囂張，還嗆聲現場媒體「關你們什麼事」。（圖／地方中心攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南玉井「真理家族前輩堂」14日凌晨傳出震驚全台的縱火案，行為偏激的曾嫌（21歲）在遭父母斷絕關係後，欲返回曾收留他的真理佛堂，不料卻遭到委婉拒絕，疑似為此心生不滿，購買汽油縱火釀成7死慘劇；曾嫌在落網時態度漫不在乎，還一度嗆聲「這筆帳算檢察官的」、「我殺人不眨眼！」而當時幸運逃生的道親今（15日）上午重回現場整理，沉痛直呼曾嫌行徑毫無人性；鄰居也痛批「這種一定要判死刑！」

據悉，曾嫌邏輯思考易於常人，且行為乖張偏激，國中時期曾只因心情不好就打破教室所有窗戶，犯下多項毀損、竊盜、妨害公務等前科，因此時常流連少年收容所，最後經由少年法庭庭長轉介到真理佛堂，盼能藉由宗教力量將曾嫌引回正途；孰料多年過去，曾嫌偏激的性格變本加厲，身為名醫的父親無力管教，氣得斬斷父子關係，更在其成年後斷絕一切金援。

身無分文的曾嫌無處可去，想回到年少時曾待過的真理佛堂，但卻因時常惹事、與其他教友發生衝突，因此遭到委婉拒絕；曾嫌疑似為此大感不滿，14日凌晨先前往東區購買2桶汽油，隨後再回到佛堂門口縱火，迅速延燒的火勢堵住出入口，一夜之間帶走7條人命。

▲曾嫌被逮時還要求警方先送他到醫院治療腳傷，「這筆帳算檢察官的」。（圖／記者林悅翻攝）

案發後曾嫌留在原地看著烈焰熊熊燃燒，隨後雖打電話向警方自首，但見到員警上前時卻一度轉身逃跑，最終踉蹌跌倒遭警方壓制；當時曾嫌態度相當囂張，要求警方先將他送醫治療腳傷，否則關入看守所後要再鬧事，更嗆聲「這筆帳算檢察官的！」隨後被帶到警局時，曾嫌更是語出驚人，嗆聲「「反正燒死一個也是被關，那我就多燒死幾個」，偵訊時更稱「我殺人不眨眼！」面對媒體詢問，曾嫌還當場怒回「關你們什麼事，問這麼多幹嘛？」毫無一絲悔意。

今早幸運逃生的教友們回到佛堂整理家園，望著焦黑一片的牆壁、被燒到爛毀的雜物，前一夜驚恐逃出火場的情景仍歷歷在目，提及曾嫌時，教友們直呼如此瘋狂的行徑簡直就是毫無人性；附近鄰居也痛批，曾嫌鑄下如此大錯，害得7人無辜枉死，且事後態度還相當囂張，希望司法「一定要判他死刑！」

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▼真理佛堂被燒得焦黑一片。（圖／記者翁進忠攝）