冷血嫌縱火真理前輩堂　留現場「觀賞」猛烈火勢…才打電話自首

圖文／周刊王



14日凌晨，台南玉井「真理前輩堂」，遭21歲的曾姓男子涉嫌縱火，當時屋內約有近40人，火災發生後房客們紛紛逃生，不過仍造成7人死亡的悲劇，還有1名消防員受傷。不過，根據了解，縱火後曾男還在火災現場停留冷血「觀賞」了好一陣子，才打電話向警方自首。

曾男供稱，當天凌晨他購買2桶汽油，用衛生紙引火點燃，之後火勢越燒越大，住戶發現後急忙逃生，不過誇張的是，曾嫌縱火後，竟留在現場冷血「觀賞」猛烈火勢，之後才打電話報案自首，而警方獲報趕到現場時，曾男還一度企圖逃跑，但因不慎摔倒，被警方壓制逮捕。





▲台南玉井縱火7死，曾姓嫌犯。（圖／地方中心攝）



警方調查，曾男家境富裕，父親是醫生、母親擔任教職，但他過去有多項前科，今年10月間，他向母親討錢不成，還嗆聲威脅，甚至企圖奪警槍遭到逮捕。過去他曾在「真理前輩堂」修業1年，但曾男情緒不穩、經常跟住戶發生爭執，還嗆說要殺父母、燒佛堂等等，住戶因此拒絕他入住，沒想到卻發生憾事。曾男落網後，被移送台南地檢署後，檢方向法院聲請羈押禁見，今（15）日凌晨遭法院裁定收押禁見。

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