影／醫師兒台南佛堂縱火7死2傷：「和神明懺悔就會沒事」　媽到警局不願看兒一眼

記者張靖榕／綜合報導

犯下台南玉井真理佛堂縱火7死案的21歲曾姓男子，雖然出身醫師家庭、環境富裕，但一直是個問題人物，到後來連家人也放棄他。曾母14日晚間接獲通知到警局，卻不願看曾男一眼，轉身就走。

曾男未成年時就常打架鬧事，不聽父母管教，經常進出少年中心，之後經少年法庭庭長謝瑞龍轉介真理佛堂，期許能透過宗教力量幫助人生導回正軌；然而曾男的行為反而變得更糟糕，成年後犯案入獄服刑，出獄後因家人不接濟，1年前想要返回真理佛堂被拒絕，才揚言「放火燒佛堂」，最後釀成7死2傷的悲劇。

▲曾男縱火奪7人命，害另外2人受傷，只因自己向家人再次討錢遭拒。（圖／記者林悅翻攝）

根據《自由時報》報導，警消獲報佛堂於14日凌晨1點20分起火，2小時後才撲滅，並在一樓夾層上的閣樓房間發現6具焦屍，分別為謝振益、吳麗卿及謝翎筠一家、陳榮華、馬珈薰夫婦、高國禎及陳美研。

曾男供稱前晚和家人討錢遭拒，想到1年前曾想入住真理佛堂前輩堂，卻被以「客滿」為由擋在門外，氣憤之下才搭計程車到佛堂潑油縱火。當被問到是否知道自己殺死很多人，曾男回答「多少死幾個沒關係」，還說「做錯事情，只要向神明懺悔就會沒事」等話。

▼台南玉井真理佛堂前輩堂遭曾男縱火，7人慘死1樓夾層閣樓房間內。（圖／記者林悅翻攝）

▲真理佛堂火勢在2小時後被撲滅，外牆焦黑痕跡明顯。（圖／記者翁進忠攝）

《聯合報》報導，家境富裕的曾男在家中是老么，父親為醫生，母親則是退休老師。他10月22日再次向母親討錢不成，在玉井公車站以自殺威脅警察，要警方打電話給母親討2萬元生活費，還因想搶警槍被逮捕送辦。

警方認為曾男雖然行為失序，但念在他年輕，多半會想伸手幫他，沒想到眼前的人會在2個月後奪走7條人命。曾母接獲通知後一度拒絕出面，後來到警局，沒看兒子一眼就離開。