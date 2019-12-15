獨／炸彈阿文嗆:手放開真正會爆!警一個動作...46秒破解「撒旦之母」關鍵畫面曝

記者吳奕靖／台南報導

涉嫌在台南市後壁國民黨部放置爆裂物的吳姓嫌犯，在高雄市苓雅區一棟民宅當中，跟警方對峙12小時後，中彈被逮。現在警方在房間裡頭荷槍實彈、穿防彈背心跟嫌犯對話的畫面曝光，面對警方的溫情喊話，吳姓嫌犯對嗆：「我手若放開，這卡真正會爆。」

▲周幼偉到談判現場，以「扣板機」動作示意攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

畫面一開始就聽見吳姓嫌犯要求：「叫一個議員過來」，員警聽完頓了一秒鐘之後回答：「你這樣沒人敢跟你講」、「你先坐下」，「真的啦！你現在這樣誰敢來跟你講」，吳姓嫌犯聽完直接嗆員警：「我手若放開，這卡真正會爆」，談判人員一聽還是安撫他：「你就先坐下來」。

▲談判人員跟吳姓嫌犯在房間走廊隔空對話 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲周幼偉到談判現場，以「扣板機」動作示意攻擊 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過就在叫他坐下來的時候，就聽見員警拉槍機的聲音，「喀喳」一聲在狹小的空間當中格外相當響亮，也增添了幾分肅殺之氣，只聽見員警說別再動了喔，吳姓嫌犯說：「你就叫對面的開槍打我，沒關係」，談判人員說：「真的要走到這一步」，吳姓嫌犯說：「這卡被打，我沒有關係」，談判人員說：「我跟你講，沒有人想要傷害你，我們傷害你做什麼」，吳姓嫌犯對話：「我真的沒打算要回去」，談判人員立刻回應：「你別這樣！你老媽還在等你」。就這樣一段話結束之後，警方就開槍了。

這段畫面大約46秒鐘，就在警方開槍之前，就看到台南市警察局長周幼偉也來到談判的現場當中，同時間以手勢動作，做出了扣板機的動作，下達了開槍指令，就看到有警察在維安特勤小組員警的後方取起手槍，對準了嫌犯的方向，就在周幼偉轉身離開後，警方就對吳姓嫌犯開槍！

▲就在周幼偉以「扣板機」動作示意攻擊後，一名警察在維安特勤人員後面舉槍瞄準 。（圖／記者吳奕靖翻攝）